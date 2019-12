El primer ministro de San Vicente y Granadinas dice hará campaña contra Almagro

El primer ministro de San Vicente y las Grandinas, Ralph Gonsalves, afirmó este jueves que liderará una campaña para asegurarse de que el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no sea reelegido para el cargo.

"Hay una elección para un nuevo secretario general en marzo y exhorto a todos los líderes caribeños a que no voten por Almagro. Les voy a estar sugiriendo un candidato", dijo Gonsalves en una conferencia de prensa en la que no precisó cuál era.

"Ya he escrito a los líderes de Caricom (Comunidad del Caribe). Les escribí y si tengo que tomar la iniciativa, tomaré la iniciativa y, como saben, cuando tomo la iniciativa en algo, la tomo. No sé si voy a tener éxito, pero no puedo quedarme sentado", agregó.

Gonsalves dijo que, mientras tanto, será "amigable" con el responsable de la OEA e indicó que no se trata de "nada personal".

"No me gusta lo que le ha hecho a la OEA y no me gusta cómo está tratando de implementar una agenda neoliberal, no me gusta en absoluto; así que tengo que luchar contra eso en interés de la gente de San Vicente y las Granadinas y la región. Lo siento. Esa es la posición", agregó.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, criticó recientemente la decisión del secretario del organismo interamericano de enviar una misión electoral a la nación caribeña y lo invitó a denunciar las protestas preelectorales.

La OEA estuvo entre los observadores regionales e internacionales presentes en las recientes elecciones generales.

A principios de este año, Caricom reprendió a Almagro por su postura "unilateral" al aceptar al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

En una carta a principios de año a Almagro, el presidente de Caricom y primer ministro de San Cristóbla y Nieves, Timothy Harris, dijo que los líderes de esa organización le habían ordenado que expresara la "desaprobación y la grave preocupación del organismo regional con respecto a la posición que usted, en su capacidad como Secretario General, han adoptado, al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de (Venezuela)".

"Esta acción de su parte, sin la autoridad de los Estados miembros de la organización, se considera inapropiada", dijo en la carta fechada el 31 de enero.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, también ha culpado en el pasado a Almagro de "asumir personalmente la presidencia de Venezuela" y de estar "abogando prácticamente por un derrocamiento del Gobierno venezolano".