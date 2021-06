La mujer francesa que mató a su violador es declarada culpable pero no volverá a entrar en prisión

Valérie Bacot, la mujer francesa que mató al hombre que la violó durante años y la explotó sexualmente, no tendrá que entrar en prisión. El Tribunal de Chalon-sur-SaôneBacot ha condenado a Bacot cuatro años de cárcel por haber matado a Daniel Polette, pero tres de los cuales no son de obligado cumplimiento. Como ya había cumplido con un año de prisión preventiva entre 2017 y 2018, ha quedado en libertad.

Tenía 35 años cuando mató de un tiro en la nuca a Daniel Polette, su padrastro, marido, violador y proxeneta. Ocurrió en marzo de 2016 en Saône-et-Loire, en el centro de Francia, tras años de abusos sexuales y psicológicos. Acto seguido, y con la ayuda de sus hijos, Valérie enterró el cuerpo de Polette en el bosque y denunció su desaparición. La policía halló el cadáver al cabo de un año y arrestó a Valérie, quien cumplió un año de cárcel preventiva y posteriormente fue puesta en libertad condicional.

De padrastro a maltratador, marido y proxeneta

Los maltratos de Daniel Polette contra su hijastra Valérie eran conocidos y empezaron con ella siendo menor de edad. En 1995, denunciado por su propia hermana, fue condenado a cuatro años de prisión por agresiones sexuales contra Valérie. A los dos años y medio salió en libertad y volvió a casa. Fue en este período cuando Valérie, todavía menor, se quedó embarazada de su primer hijo, el primero de cuatro.

Polette no sólo se convertiría en su marido, sino también en su proxeneta: le obligaría a prostituirse y a tener relaciones con otras mujeres mientras él la observaba. Valérie cuenta que, poco antes de matarle, empezó a sospechar sobre sus intenciones de abusar de su hija, entonces de 14 años. "Tuve miedo de que la prostituyera", ha explicado Valérie durante el juicio.

El proceso, que arrancó este lunes 21 de junio y que ha durado cinco días, ha tenido a Francia en vilo. Su caso lleva meses recibiendo múltiples muestras de apoyo. "¿Merece Valérie pasar el resto de su vida en la cárcel por haber matado a su verdugo? Nosotros creemos que no", opina el Comité de Apoyo a Valérie Bacot, asociación creada en noviembre de 2020.Desde hace meses, una petición en change.org impulsada por esta asociación y dirigida al ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, y a la ministra de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Elisabeth Moreno, exige su libertad. A día de hoy, cuenta con más de 700.000 firmas.

"Valérie ha sido maltratada durante toda su vida, él la convirtió en su esclava doméstica. Ha estado completamente sola, con sus hijos, sin poder buscar ayuda o ser protegida por la sociedad" cuenta a elDiario.es Sandrine Dubouis, presidenta del Comité de Apoyo y antigua vecina de Valérie, a quien empezó a dar apoyo tras su detención en 2017. "Tenemos confianza en la justicia. Solo pedimos que el veredicto sea lo más clemente posible y que Valérie no vuelva a la cárcel." comentaba Dubouis el día antes de la sentencia. "Merece una pena que tenga en cuenta todo lo que ha sufrido. Ya ha estado un año en prisión, así que esperamos que los jueces busquen lo más justo entre el acto cometido por Valérie y todos estos años de sufrimiento".

Algunas voces, como la de la exministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, han pedido al presidente francés que la indulte. "Dios mío, pero no puedo soportar más de estos horrores, ¡y nadie debería poder hacerlo más! Indulto @EmmanuelMacron y libertad para Valérie Bacot" exclamaba Vallaud-Belkacem en Twitter.

De ser indultada, Valérie se habría convertido en la segunda mujer en recibir la gracia presidencial tras asesinar a su maltratador. En 2014, Jacqueline Sauvage fue condenada a 10 años de cárcel por matar a su marido tras más de cuarenta años de maltrato. En 2016, fue indultada por el entonces presidente François Hollande y puesta en libertad.

Ola de feminicidios en Francia

El proceso contra Valérie Bacot transcurre después de un mes de brutales casos de violencia machista. "Cinco maridos han matado a sus mujeres recientemente, todas habían recurrido a la justicia", denuncia Sandrine Dubouis, presidenta del Comité de Apoyo para Valérie. "Nuestro objetivo es dar a conocer el horror que vivió Valérie para evitar que se produzcan casos similares", explica a este diario.

Para Nathalie Tomasini, abogada de Valérie, el sistema francés no proporciona las herramientas suficientes para proteger a las víctimas de violencias machistas. "Estas mujeres no tienen otra posibilidad que matar para no morir, no hay toma de decisión consciente, es un gesto automático", ha declarado ante los medios al salir del juicio, en el que ha exigido la absolución de Bacot.

La misma tarde que Bacot recibe su sentencia, varias asociaciones feministas han organizado una marcha en París contra la inacción del Gobierno francés contra los feminicidios. Según el colectivo feminista #NousToutes, desde que comenzó el año y hasta el 19 de junio se han producido 56 feminicidios en Francia.