Reino Unido mantiene a Baleares y Canarias en la lista de destinos de riesgo por COVID-19 como el resto de España

El Gobierno británico no ha agregado nuevos territorios y países en su lista "verde" de destinos internacionales considerados de bajo riesgo –exentos de cuarentena al regresar–, por lo que las populares islas españolas Baleares y Canarias, así como el resto de España continuarán en "ámbar", que exige a los viajeros aislamiento y pruebas al retornar, según han adelantado la BBC, The Guardian y el Financial Times.

Portugal, además, será eliminado de la lista "verde", apenas tres semanas después de que se reanudaran los viajes internacionales, según los medios británicos. La lista aún no ha sido actualizada y se espera que la decisión se confirme a lo largo de este jueves.

Estaba previsto que el Ejecutivo revisara su clasificación de los países en función de su nivel de riesgo de coronavirus, entre presiones del sector turístico y aerolíneas para que facilite los viajes a destinos vacacionales, entre ellos España y sus islas. Según informaba este miércoles The Guardian, permitir los viajes a las islas españolas ha suscitado preocupación debido al nivel de tráfico aéreo a la España peninsular, así como a sus capacidades para llevar a cabo una adecuada secuenciación del genoma para detectar variantes emergentes.

En una comparecencia ante la comisión de Transporte de la Cámara de los Comunes esta semana, el ministro de Transporte, Grant Shapps, explicó que había pedido al Centro Conjunto de Bioseguridad que analice de manera separada si las distintas islas satisfacían los requisitos de seguridad sanitaria, al margen de la situación en su país. El Gobierno basa su decisión sobre en qué categoría colocar a cada país en el asesoramiento de este centro, que una evalúa una serie de factores incluido el riesgo de transmisión, las tasas de prueba, las proporciones de casos positivos y la capacidad de secuenciación genómica. Shapps subrayó que, además de tener un bajo nivel de contagios y demostrar progresos en la vacunación, las islas deben ser capaces de detectar y combatir variantes de riesgo.

El sistema británico divide a los territorios según un sistema de semáforo, por el que los que están en "verde" no requieren cuarentena al regresar al Reino Unido, mientras que los viajeros que retornen de un destino "ámbar", como actualmente es España, tienen que aislarse y hacer un mínimo de dos test PCR. Los destinos "rojos" requieren hacer cuarentena en un hotel especialmente designado.

La primera lista "verde", publicada el 7 de mayo, comprendía apenas decena de países, pero varios son inaccesibles para las llegadas, en particular Australia y Nueva Zelanda. Los únicos destinos turísticos principales fueron Portugal, Gibraltar e Israel. La mayor parte de los países permanece en la lista "ámbar". Si bien no es ilegal ir a uno de estos destinos vacaciones, se desaconseja hacerlo. Los "verdes" acaban siendo la única opción efectiva para las vacaciones de los británicos. Las listas se actualizarán cada tres semanas en función del seguimiento continuo de los datos.

El 17 de mayo, como parte de la desescalada del confinamiento impuesto en enero, el Ejecutivo británico autorizó los viajes al extranjero, hasta entonces ilegales. Por su parte, el Gobierno español permite desde final de mayo la entrada sin restricciones de viajeros de países considerados seguros de fuera de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, y a partir del 7 de junio podrá entrar cualquier persona que haya sido vacunada y su familia.

Los ciudadanos británicos son los extranjeros que más visitan España. En 2019, antes de la pandemia, de los 83,7 millones de turistas que visitaron el país, 18,1 eran británicos, que fueron sobre todo a las islas Baleares, islas Canarias, Valencia y la Costa del Sol, en Andalucía (sur), recoge la agencia EFE.