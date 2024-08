Apuesta por el medio rural: un piloto de globos compra una casa en Cellorigo y abre una cristalería

“Me conquistaron las vistas que veo desde mi ventana, me gustan los sitios tranquilos y las ayudas del Plan Revive terminaron de convencerme”. Santiago García de Luco tiene 44 años y vive en Cellorigo, un municipio riojano en el que se acaba de comprar una casa en la que asegura “me voy a quedar hasta que me muera”. García es uno de los beneficiarios de las ayudas del Plan Revive y reconoce que si no hubiera sido por estas ayudas, no habría podido hacer frente a los 145.000 euros que le ha costado su nueva vivienda. Con esta financiación, el Ejecutivo regional pretende favorecer a los jóvenes el acceso a la vivienda e impulsar el medio rural a través de subvenciones de hasta 40.000 euros para la compra, rehabilitación o autopromoción de casas destinada a vivienda habitual en municipios de hasta 5.000 habitantes. Y Cellorigo lo es porque cuenta con diez habitantes censados.

Ha cambiado Torrecilla en Cameros por Cellorigo donde reside con su mujer y dos menores de 8 y 13 años. “Puede parecer una locura porque en el pueblo sólo vamos a vivir los cuatro pero nos vamos a adaptar”. García y su familia se han asentado en Cellorigo donde además ha abierto un nuevo negocio. “Toda la vida me he dedicado a la cristalería, pero lo dejé por dedicarme a mi pasión, los globos aerostáticos”. Ahora, Santiago García, comparte oficio y pasión. “Sabía que no había cristaleros por esta zona, así que he abierto la mía y la verdad es que no me falta trabajo porque hasta ahora la gente de por aquí tenía que bajar a Logroño cuando necesitaba uno”.

La vida en un pueblo como Cellorigo con dos menores entiende que será diferente. “La verdad es que hemos sido muy bien recibidos por los pocos vecinos que hay en el pueblo. Los críos irán al cole a Casalarreina y Haro, además creo que cuentan con un servicio de autobús que los recoge y los lleva cada día al colegio”. Tampoco le asusta la falta de servicios. “A veces cuesta más cruzar Logroño que ir a Haro a hacer la compra”, asegura. “Una vez que nos hemos lanzado a esta aventura no hay vuelta atrás”, reitera. Ya ha escriturado la casa, y aunque todavía no ha recibido la ayuda del Plan Revive, insiste en que sin ella “no habría podido comprarla, tendría que haber optado por algo más económico”.

Pablo Herce ha comprado una casa en Quel, municipio en que siempre ha vivido. Tiene 36 años y en su caso ya ha recibido los 10.000 euros de ayudas del Plan Revive para comprar un piso en este pueblo de algo más de 2.000 habitantes en el que dice, “están naciendo niños”. Herce tiene dos, de 1 y 5 años. Es mecánico de mantenimiento y trabaja en Arnedo. “Me he comprado un piso y lo he reformado porque en Quel no hay nueva construcción. Ahora estoy esperando que me aprueben otras ayudas de mejoras en la vivienda porque acabo de cambiar las ventanas”. Subvenciones que valora porque “es importante que la gente joven venga o se quede a vivir en los pueblos”.

2,5 millones en un año, 12 durante toda la legislatura

Hasta el 7 de agosto se han recibido 232 solicitudes, la mayoría (228) de compra; 3 de rehabilitación y sólo una de autopromoción. Asimismo, 85 de estas solicitudes se han presentado por parte de personas que viven en municipios de entre 501 y 2.000 habitantes; 81 de municipios de entre 2.001 y 5.000; y 66 de pueblos de menos de 500 habitantes.

A lo largo de este año 2024, el Gobierno de La Roja invertirá 2,5 millones de euros —12 millones durante toda la Legislatura— a este Plan al que podrán acogerse las personas de hasta 45 años que deseen acceder a una vivienda en un municipio riojano con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, y que no cuenten ya con una vivienda en propiedad o usufructo. Además, la vivienda deberá destinarse a la residencia habitual y permanente del beneficiario.

Asimismo, el importe de la compra de la vivienda, la autopromoción o el coste de la rehabilitación deberá ser igual o inferior a los 180.000 euros, impuestos no incluidos. En el caso de la compra y rehabilitación de la misma vivienda, el precio conjunto tampoco podrá superar dicha cuantía. Otro de los requisitos para acceder a esta ayuda es que la renta anual de los solicitantes sea igual o inferior a 6 veces el IPREM.

La cuantía de la ayuda irá en función del tamaño del municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble. En este sentido, se concederá una ayuda del 40% del importe, hasta 40.000 euros, en municipios de 500 habitantes o menos; del 30%, hasta 30.000 euros, en municipios de 501 a 2.000 habitantes; y del 20%, hasta 20.000 euros, en municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes.

Pueden acogerse a estas ayudas los jóvenes que hayan suscrito un contrato de compraventa de vivienda, o hayan iniciado las obras de rehabilitación edificatoria o de autopromoción, con carácter retroactivo, desde el día 1 de enero de 2024. La presentación de las solicitudes, cuyo plazo finalizará el 1 de junio de 2027, podrá realizarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org) o de manera presencial en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo. Las ayudas se concederán por estricto orden temporal de presentación de la solicitud completa.

Toda la información sobre las ayudas del Plan REVIVE, así como los diferentes formularios de solicitud, estará disponible en la página web http://larioja.org/vivienda/es/revive a partir del próximo viernes. Además, estas ayudas serán compatibles con el programa de ayudas a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico dentro del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.