The Hangar recurrirá hoy el cierre temporal y traslada a Concept el concierto del fin de semana

Los responsables de la discoteca The Hangar de Logroño van a recurrir en el juzgado de lo contencioso este mismo jueves el cierre temporal decretado este miércoles, según ha podido confirmar Rioja2 con el abogado del local. Además, solicitarán medidas cautelarísimas ante la justicia para tratar de paralizar el cierre que esperan que se resuelvan durante la próxima semana.

“Aunque técnicamente desde el momento que se presentan las cautelarísimas se podría abrir, después de la repercusión mediática y que la Policía Local la ha precintado, vamos a ser prudentes y The Hangar va a cerrar hasta que se resuelvan las medidas”, explica el representante legal. En este sentido, al menos este fin de semana la discoteca estará cerrada y el concierto de Lia Kali previsto para el sábado se ha trasladado a la Sala Concept.

Si la justicia acepta las medidas cautelarísimas, The Hangar podrá retomar la actividad mientras esté tramitándose el proceso judicial y la sanción no sea firme. Una vez haya sentencia, ya tendría que asumir el cierre, si no se estimase su recurso.

La Policía Local precintó este miércoles la discoteca de Avenida de Navarra con un cartel que anunciaba el cierre temporal de tres meses. El cierre temporal y una multa de 12.000 euros es la sanción impuesta por el Ayuntamiento en un procedimiento iniciado en agosto de 2023 por ocho denuncias por ruido. La propiedad recurrió ya esta sanción y alega que no debía haberse efectuado al menos hasta mediados de abril, por lo que la lleva ahora a la justicia por vía contenciosa.

Por parte del Ayuntamiento de Logroño, aunque no han explicado los detalles del expediente sancionador, sí señalan que continua el procedimiento administrativo que ha llevado al cierre temporal del local por numerosas quejas vecinales, así como subrayan que los responsables de la discoteca están en su derecho de recurrir la resolución administrativa. .