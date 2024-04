La Casa Real rechaza contestar a las críticas por conceder una distinción a una entidad contraria a la unidad del catalán

La concesión del título de “Real” a la Acadèmi de sa Llengo Baléà, una entidad contraria a la unidad del catalán y que defiende sin aval científico que el balear es un idioma propio -cuando en realidad es un dialecto-, ha despertado fuertes críticas entre diversos sectores de las Islas. Hasta el propio Govern del PP se ha manifestado a favor de la unidad de la lengua catalana: “Aquí hay una lengua propia, que es el catalán, propia de Balears, y el Govern no discute lo que dispone el Estatut ni tampoco la unidad de lengua”, comentó este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Mientras, la Casa Real guarda silencio. Tras varios intentos de contacto desde el viernes pasado, desde Zarzuela todavía no han contestado a las peticiones de información de elDiario.es sobre esta polémica. La Casa del Rey no justifica por qué ha concedido la distinción de “Real” a una entidad, la Acadèmi de sa Llengo Baléà, que difunde erróneamente una idea -que en Balears no se habla catalán, aunque lo reconoce el propio Estatut d'Autonomia- rechazada por la mayoría de la clase política y social de las Islas. Y, más importante aún, por los lingüistas expertos en la materia.

La universidad pública, en contra

El Govern balear del PP no ha sido el único que se ha desmarcado de la Acadèmi de sa Llengo Baléà. También lo han hecho la Universitat de les Illes Balears (UIB) -la institución oficial consultiva para todo cuanto se refiere a la lengua catalana en la Comunidad Autónoma- y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) -entidad encargada de fijar la normativa de la lengua catalana-, quienes han recibido “con sorpresa” la decisión de Zarzuela.

Para estas entidades, la 'Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà' “preconiza unas normas ortográficas, un léxico y una gramática que transgreden totalmente la normativa por la que se rige la lengua catalana”. “Ante una transgresión tan evidente de lo que establece la filología, la historia y la jurisdicción que regula la lengua en Balears, queremos expresar nuestro rechazo y nuestra oposición rotunda a la concesión del título a esta asociación, así como al nombre que lleva ya su propósito de fijar una norma para la lengua hablada en las Islas”, expresaron desde la UIB y el IEC.

En un comunicado, la UIB recordó que la denominación de 'catalana' está reconocida por la Filología y por la Romanística internacional para referirse al conjunto de todas las variedades de la lengua hablada en Catalunya, la Comunitat Valenciana, Balears, la Catalunya del Norte, Alguer y la Franja de Aragón.

Ambas recordaron que el Estatut d'Autonomia establece, en su artículo 4, que la lengua propia de Baleares es la catalana, que tiene el carácter de lengua oficial junto al castellano. El artículo 35, además, menciona que las modalidades insulares del catalán de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera deben ser objeto de estudio y protección, pero siempre sin perjuicio de la unidad de la lengua. También hicieron referencia a la Ley de normalización lingüística de Balears, que reconoce el catalán como lengua propia de las Islas y afirma que ha sido siempre el instrumento con el que los isleños han hecho sus máximas aportaciones a la cultura universal.

“Es darle un Nobel a un curandero”

“La Casa Real ha concedido el título de 'Real/Reyal' a la 'Acadèmi de sa Llengo Baléà', un grupúsculo de apología de la incultura y del negacionismo académico y científico de la altura de Millán Astray. Los Borbones haciendo de Borbones”, comentó en X (antes Twitter) el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. “Ya tengo un argumento más para ser republicano”, añadía Josep Castells (Més per Menorca).

“El secesionismo lingüístico, la pretensión de que las diferentes variantes del catalán son lenguas diferentes, ha sido una herramienta para dividir, enfrentar y desapoderar a los hablantes. Pese a ser acientífico y contrario al consenso filológico, se ha practicado en el País Valencià, donde se ha explotado la denominación histórica de valenciano para promover la división”, afirmaba en un hilo la Plataforma per la Llengua.

Por su parte, el partido El Pi-Proposta per les Illes Balears defendió que otorgar el título de Real a L'Acadèmi de sa Llengo Baléà “es como darle el premio Nobel de Medicina a un curandero”. “No se entiende como la Casa Real ha podido otorgar esta distinción a una asociación que se ha inventado la grafía de una lengua. Estamos ante un grupo que fomenta la incultura y va en contra de los académicos y estudiosos de nuestra lengua”, afirmó el conseller insular de la formación Antoni Salas.

El gonellisme

La Acadèmi de sa Llengo Baléa, fundada en 1992, pertenece al movimiento conocido como “gonellisme”, que nació de unas cartas en las que un magistrado defendía un catalán estándar que protegiera más a las variantes mallorquinas y que ha derivado en una defensa -sin base académica- de que el catalán y el balear son idiomas distintos. A raíz del auge de Vox en las instituciones de Balears, el movimiento ha conseguido hacerse más fuerte.

“Su objetivo, dejemos ahora si con buena o mala intención, es deshacer buena parte de lo que se ha conseguido en la construcción del estándar relativamente unitario que tenemos y que, a pesar de algunas dificultades, permite al catalán funcionar como las lenguas de cultura normales, todas dotadas de un estándar potente”, comentaba el filólogo Gabriel Bibiloni sobre este movimiento.

“Tres circunstancias básicas son las que empujaron la creación de la Academia de la Lengua Balear: el cambio de uso del mallorquín a principios de 1900 por parte de los intelectuales baleáricos, la necesidad de una entidad reguladora de la gramática del balear y la creación de entidades que avalaban posturas catalanistas. Defendemos nuestra lengua ancestral, la lengua propia de aquí, lengua hecha desde el habla de la calle y no en un laboratorio”, dice la entidad en su página web, escrita en este pseudoidioma “balear”.