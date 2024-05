Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:57 h

El presidente de Argentina, Javier Milei, no pedirá disculpas al Gobierno español a su regreso al país suramericano este lunes, después de la crisis diplomática abierta en la víspera a raíz de sus afirmaciones en un acto público en Madrid. Esa fue la idea lanzada en las últimas horas por miembros del Ejecutivo argentino, después de la participación del mandatario en un evento organizado este domingo por Vox en Madrid, en el que Milei, además de arremeter contra el socialismo y el Estado presente, calificó de “calaña” al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y tildó a su esposa, Begoña Gómez, de “corrupta”. Por estas declaraciones, el Gobierno español ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires.

“No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Gobierno argentino. En declaraciones efectuadas el domingo por la noche al canal Todo Noticias (TN), el titular del Interior dijo que no hay “una crisis con España, en todo caso una discusión con el presidente” Pedro Sánchez.

“Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a (el excandidato presidencial peronista) Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor”, agregó. Además, Francos se escudó en que el mandatario “no hizo mención” a ningún nombre en su discurso, por lo que es una interpretación de las autoridades españolas considerar aludidos a Sánchez y Gómez. También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, habló con el canal La Nación+ (LN+) y abundó en esas ideas. “Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa”, indicó.

A través de EFE. Informa Concepción M. Moreno