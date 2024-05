Negueruela defensa els contractes d'emergència i ataca el PP per deixar caducar l'expedient de la trama Koldo

Iago Negueruela, exvicepresident del Govern balear de Francina Armengol i antic conseller de Turisme, Economia i Treball, ha comparegut aquest dilluns en la comissió d'investigació del cas Koldo al Congrés dels Diputats. Negueruela ha justificat els contractes d'emergència -com el que es va signar amb Soluciones de Gestión i Apoyo a Empresas, la companyia de la trama Koldo- per la necessitat que les Illes “s'obrissin al món”, es pogués desescalar i es recuperés l'economia.

Negueruela ha defensat que el contracte amb Soluciones de Gestión era “vàlid” i que “l'emergència ho permetia”. A més, ha insistit, en la mateixa línia que l'antic director general del Servei Balear de Salut, Manuel Palomino, que les Illes necessitaven “stock”, que les mascaretes servien i que “tenien un ús extrahospitalari des de l'inici”. A més, ha recordat que va ser el Govern d'Armengol qui va iniciar el procediment per reclamar el sobrecost de les mascaretes –el Govern esperava rebre 1,5 milions de mascaretes FFP2, però les que van arribar eren de pitjor qualitat–.

El portaveu dels socialistes a les Illes ha recordat que, segons els càlculs del jutge instructor de la causa i com va avançar elDiario.es, la reclamació del sobrecost de les mascaretes ha caducat durant l'actual mandat de Marga Prohens (PP). Aquesta és una afirmació que el PP nega des del començament, però fins i tot la documentació que ha presentat l'actual equip del Servei Balear de Salut, governat ara pel PP, demostra que van passar més de tres mesos des que l'empresa va presentar al·legacions i l'IB-Salut li va contestar.

“Han hagut [el Govern del PP] de construir un nou expedient. L'única persona que té un procediment obert és l'actual director general de l'Ib-Salut, Javier Ureña”, ha comentat Negueruela. Aquest ha insistit que el Govern d'Armengol va signar un únic contracte amb Soluciones de Gestión, que van verificar el material, que quan es van adonar que les mascaretes no eren FFP2 van reclamar la diferència a l'empresa, i que l'Executiu balear del PP actual és qui ha deixat caducar l'expedient de reclamació a Soluciones de Gestión.

El PP: “Vostès han protegit la trama”

En la seva intervenció, Negueruela s'ha enfrontat durament a José Vicente Marí Bosó, diputat del PP, que li ha recriminat -com ha fet amb Palomino- que les mascaretes no eren d'ús civil, sinó sanitari -un punt que també ha destacat Jorge Campos (Vox)-, i que no estava justificat que fossin adquirides mitjançant un contracte d'emergència. El popular ha insistit que no van ser els socialistes els que van iniciar el procediment de reclamació del sobrecost de les mascaretes, sinó l'actual Govern del PP, al·ludint a un document signat l'agost del 2023, quan Prohens ja era presidenta.

“Vostès han protegit la trama Koldo. Són indistingibles amb ella. Són una trama socialista”, ha recriminat Marí Bosó a Negueruela, que s'han increpat fins i tot per la manera com tenen de trucar-se l'un a l'altre. “No cal que em cridi, senyor Bosó. S'aclama des de la grada com si això fos el Bernabéu”, ha dit Negueruela. El president de la comissió d'investigació també ha hagut de trucar a l'ordre a un diputat del PP i ha demanat als populars que deixin Negueruela expressar-se amb tranquil·litat.

“No van moure un dit en tres anys per deixar caducar l'expedient”, ha dit Marí Bosó. Tot i això, el jutge instructor de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, aclareix que el procediment va caducar durant l'època de Prohens i assenyala a les pressions de la trama Koldo al Govern del PP perquè caduqués l'expedient. A més, aplicant la jurisprudència del Tribunal Suprem, l'expedient iniciat per l'esquerra també hauria caducat durant el mandat de la popular.

Negueruela ha reconegut que li hauria agradat reclamar abans, però que “la situació era extraordinària” per la pandèmia i que el termini per reclamar és de quatre anys, de manera que aquests tres anys estaven dins de termini. El portaveu socialista a les Illes ha apuntat, per contra, al PP: “El 17 d'octubre l'Ib-Salut (amb el PP al Govern) comunica a l'empresa la resolució del contracte i, segons l'Audiència Nacional, el 18 d'octubre el senyor Juan Carlos Cueto -cervell de la trama- dóna al senyor Koldo García -assessor de l'exministre José Luis Ábalos- aquesta resolució i li diu que ho arregli. I el 18 de gener [tres mesos després] caduca l'expedient perquè el Govern del PP mai va contestar a les al·legacions de l'empresa”.

“No es van repartir als hospitals”

Negueruela ha contestat al diputat de Vox Jorge Campos que les mascaretes no es van repartir als hospitals i que el certificat de conformitat del material sanitari de la trama Koldo que va signar l'IB-Salut durant l'època socialista “és un model” que simplement certifica que “s'ha rebut el nombre de mascaretes i s'ha rebut aquesta quantitat”, però que en cap cas no impedeix reclamar a l'empresa després el preu del sobrecost. “És de primer de Dret Administratiu”, ha comentat.

Per la seva banda, Campos ha acusat Negueruela de “mentir obertament” i que pot estar “cometent un delicte” per donar fals testimoni en una comissió d'investigació. “Els documents del seu propi Govern diuen que van contractar mascaretes d'ús hospitalari i els va arribar d'ús domiciliari. Van pagar 3,7 milions d'euros [pels 1,5 milions de mascaretes] i, després, a sobre, ho van amagar a la Guàrdia Civil i a la Fiscalia”, ha sentenciat.

Aquesta és la tercera sessió de compareixences que acull la comissió d'investigació del cas Koldo. Manuel Palomino, exdirector general de l'Ib-Salut, ha estat el primer dels tres exalts càrrecs del Govern balear que estan citats aquest dilluns. Després, a les 15.00 hores, ha estat el torn de Negueruela. Aquesta tarda, a les 18.00 hores, hi ha prevista la compareixença de la presidenta del Congrés i expresidenta de Balears, Francina Armengol. Paral·lelament, el Senat i el Parlament celebren comissions de recerca sobre aquest mateix cas.