Negueruela defiende los contratos de emergencia y ataca al PP por dejar caducar el expediente de la trama Koldo

Iago Negueruela, exvicepresident del Govern balear de Francina Armengol y antiguo conseller de Turismo, Economía y Trabajo, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso de los Diputados. Negueruela ha justificado los contratos de emergencia -como el que se firmó con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía de la trama Koldo- por la necesidad de que las Islas se “abrieran al mundo”, se pudiera desescalar y se recuperase la economía.

Negueruela ha defendido que el contrato con Soluciones de Gestión era “válido” y que la “emergencia lo permitía”. Además, ha insistido, en la misma línea que el antiguo director general del Servicio Balear de Salud, Manuel Palomino, que las Islas necesitaban “stock”, que las mascarillas servían y que “tenían un uso extrahospitalario desde el inicio”. Además, ha recordado que fue el Govern de Armengol quien inició el procedimiento para reclamar el sobrecoste de las mascarillas -el Govern esperaba recibir 1,5 millones de cubrebocas FFP2, pero las que llegaron eran de peor calidad-.

El portavoz de los socialistas en las Islas ha recordado que, según los cálculos del juez instructor de la causa y como adelantó elDiario.es, la reclamación del sobrecoste de las mascarillas ha caducado durante el actual mandato de Marga Prohens (PP). Esta es una afirmación que el PP niega desde el inicio, pero incluso la propia documentación que ha presentado el actual equipo del Servicio Balear de Salud, gobernado ahora por el PP, demuestra que pasaron más de tres meses desde que la empresa presentó alegaciones y el IB-Salut le contestó.

“Han tenido [el Govern del PP] que construir un nuevo expediente. La única persona que tiene un procedimiento abierto es el actual director general del Ib-Salut, Javier Ureña”, ha comentado Negueruela. Este ha insistido en que el Govern de Armengol firmó un único contrato con Soluciones de Gestión, que verificaron el material, que cuando se dieron cuenta de que las mascarillas no eran FFP2 reclamaron la diferencia a la empresa, y que el Ejecutivo balear del PP actual es quien ha dejado caducar el expediente de reclamación a Soluciones de Gestión.

El PP: “Ustedes han protegido a la trama”

En su intervención, Negueruela se ha enfrentado duramente a José Vicente Marí Bosó, diputado del PP, quien le ha recriminado -como ha hecho con Palomino- que las mascarillas no eran de uso civil, sino sanitario -un punto que también ha destacado Jorge Campos (Vox)-, y que no estaba justificado que fueran adquiridas mediante un contrato de emergencia. El 'popular' ha insistido en que no fueron los socialistas quienes iniciaron el procedimiento de reclamación del sobrecoste de las mascarillas, sino el actual Govern del PP, aludiendo a un documento firmado en agosto de 2023, cuando Prohens ya era presidenta.

“Ustedes han protegido a la trama Koldo. Son indistinguibles con ella. Son una trama socialista”, ha recriminado Marí Bosó a Negueruela, quienes se han increpado incluso por la forma en que tienen de llamarse el uno al otro a la hora de tutearse. “No hace falta que me grite, señor Bosó. Se jalea desde la grada como si esto fuera el Bernabéu”, ha dicho Negueruela. El presidente de la comisión de investigación también ha tenido que llamar al orden a un diputado del PP y ha pedido a los 'populares' que dejen a Negueruela expresarse con tranquilidad.

“No movieron un dedo en tres años para dejar caducar el expediente”, ha dicho Marí Bosó. Sin embargo, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aclara que el procedimiento caducó durante la época de Prohens y señala a las presiones de la trama Koldo al Govern del PP para que caducase el expediente. Además, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el expediente iniciado por la izquierda también habría caducado durante el mandato de la 'popular'.

Negueruela ha reconocido que le hubiera gustado reclamar antes, pero que “la situación era extraordinaria” por la pandemia y que el plazo para reclamar es de cuatro años, por lo que esos tres años estaban dentro de plazo. El portavoz socialista en las Islas ha apuntado, por contra, al PP: “El 17 de octubre el Ib-Salut (con el PP en el Govern) le comunica a la empresa la resolución del contrato y, según la Audiencia Nacional, el 18 de octubre el señor Juan Carlos Cueto -cerebro de la trama- le da al señor Koldo García -asesor del exministro José Luis Ábalos- esa resolución y le dice que lo arregle. Y el 18 de enero [tres meses después] caduca el expediente porque el Govern del PP nunca contestó a las alegaciones de la empresa”, ha concluido.

“No se repartieron en los hospitales”

Negueruela ha contestado al diputado de Vox Jorge Campos que las mascarillas no se repartieron en los hospitales y que el certificado de conformidad de los cubrebocas de la trama Koldo que firmó el IB-Salut durante la época socialista “es un modelo” que simplemente certifica que “se ha recibido el número de mascarillas y se ha recibido esa cantidad”, pero que en ningún caso impide reclamar a la empresa después el precio del sobrecoste. “Es de mi primero de Derecho Administrativo”, ha comentado.

Por su parte, Campos ha acusado a Negueruela de “mentir abiertamente” y de que puede estar “cometiendo un delito” por dar falso testimonio en una comisión de investigación. “Los documentos de su propio Gobierno dicen que contrataron mascarillas de uso hospitalario y les llegó de uso domiciliario. Pagaron 3,7 millones de euros [por los 1,5 millones de cubrebocas] y, después, encima, lo ocultaron a la Guardia Civil y a la Fiscalía”, ha sentenciado.

Esta es la tercera sesión de comparecencias que acoge la comisión de investigación del caso Koldo. Manuel Palomino, exdirector general del Ib-Salut, ha sido el primero de los tres ex altos cargos del Govern balear que están citados este lunes. Después, a las 15.00 horas, ha sido el turno de Negueruela. Esta tarde, a las 18.00 horas, está prevista la comparecencia de la presidenta del Congreso y expresidenta de Balears, Francina Armengol. Paralelamente, el Senado y el Parlament celebran comisiones de investigación sobre este mismo caso.