Un diputat nacional de Vox lamenta la crema d'una bandera LGTBI en un institut perquè “embruta la paret”

El diputat nacional de Vox Jorge Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), ha decidit criticar l'acte perquè “embruta la paret” i “es podrien haver ocasionat danys materials o personals”. “Què pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, a la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, ha dit a X (antic Twitter).

Radicalment oposada ha estat la reacció del Govern balear del PP, a qui Vox dóna suport parlamentari, el qual, a través de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, va reiterar aquest dijous el seu compromís amb la lluita contra la LGTBI-fòbia i contra “qualsevol acció que atempti contra els drets del col·lectiu de persones LGTBI”.

“Una societat que s'anomena tolerant i integradora no pot permetre cap acció d'odi, discriminació o estigma cap a cap altra persona, sigui quina sigui la seva orientació sexual”, va manifestar la directora general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat , Farners Saneiro. Alhora, ha defensat que el Govern creu “fermament” en la “igualtat des de tots els punts de vista possibles” i ha insistit que l'Executiu “treballarà perquè aquestes accions no es repeteixin”.

El Govern balear ha recordat que aquest 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, com a commemoració de la data en què l'Organització Mundial de la Salut va despatologitzar l'homosexualitat el 1990. També s'han manifestat en contra de la crema de la bandera el grup Més per Mallorca, que a més ha demanat al Consell de Mallorca que l'emblema estigui a la seu insular pel Dia contra la LGTBIfòbia.

La consellera ecosobiranista, Rosa Cursach, ha defensat que el president, Llorenç Galmés (PP), no pot continuar “sent un altaveu dels postulats dels seus socis d'extrema dreta amplificant el missatge de l'odi i la intolerància”. Cursach ha criticat que el PP es posi de perfil en polítiques d'igualtat i diversitat i “s'obri al missatge negacionista”, alhora que ha recordat que encara alguns països l'homosexualitat continua estant penada amb presó, i fins i tot amb la mort. Així, l'ecosobiranista ha expressat la seva confiança que el PP atengui aquesta petició i tingui un gest “que va més enllà dels símbols”.

Contra les persones trans

Tot i l'oposició del Govern a la crema de la bandera, la veritat és que el PP governa a les Illes gràcies a un acord programàtic amb Vox que inclou, entre altres mesures, atacs al col·lectiu trans. Un dels objectius de PP i Vox és la derogació de la Llei 4/2023, coneguda com a Llei Trans, i modificar la llei autonòmica “per garantir que les dones estiguin i se sentin protegides en espais d'intimitat, com vestuaris o banys, així com a l'àmbit de l'esport”. I afegeixen: “En l'accés a la funció pública, amb especial atenció als llocs on es prevalen les condicions físiques, així com als esports, es vigilarà que cap dona pateixi cap discriminació. El Govern es personarà en les causes judicials en defensa de les federacions esportives i les dones davant dels perjudicis causats per la coneguda com a llei trans”.

A més, tots dos partits van vetar la bandera LGTBI al Parlament balear l'any passat per l'Orgull. En una votació duta a terme a la Mesa de la Cambra autonòmica, els conservadors i la ultradreta van votar en contra d'aquesta mesura, impulsada pel PSIB-PSOE, que pretén donar visibilitat a lesbianes, gais, persones trans i bisexuals. Des del PP balear van defensar que la legislatura passada es va aprovar que a la façana del Parlament només han de lluir els símbols oficials. També van afegir que s'entén que els posicionaments del Parlament s'han d'acordar per unanimitat i, si no n'hi ha, com en aquest cas, “s'ha de mantenir la neutralitat a la façana de l'edifici”.