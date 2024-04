El Ayuntamiento cierra The Hangar tres meses y la discoteca alega que no se puede efectuar al haber un recurso

El Ayuntamiento de Logroño ha emitido una orden de cierre temporal a la discoteca The Hangar por rebasar los niveles de ruido permitidos. La puerta de la discoteca está precintada por la Policía Local y el cierre es de tres meses; ha entrado en vigor este miércoles y se extenderá hasta el próximo 3 de julio, así como también se enfrentan a una multa de 12000 euros.

El procedimiento contra la discoteca de avenida de Navarra se inició por ocho denuncias de ruido. Según apunta el abogado, el procedimiento sancionador caducó en dos ocasiones “por la pasividad de la administración”. Y es que hay un plazo máximo de tres meses para notificar la sanción al denunciado, en este caso a la discoteca The Hangar, y no se había hecho estas dos veces.

En esta tercera ocasión sí se ha notificado y la empresa había presentado un recurso en vía administrativa. “Mientras haya un recurso no puede ejecutarse la clausura y este estaba vigente hasta el 19 de abril”, alega el abogado de The Hangar, que avanza que hubieran ido a la vía judicial. También ha explicado que se han presentado alegaciones a cinco de las ocho mediciones de ruido porque entiende que no se han realizado como marca la ordenanza.

No es la primera vez que The Hangar tiene que cerrar, ya que en verano cerraron durante tres semanas y se impuso una multa de 5000 euros, si bien esta sanción económica fue recurrida y todavía está en trámite.