La La Love You, La Guardia y el DJ José AM serán los conciertos de San Mateo 2024

Cuenta atrás para las fiestas de San Mateo de Logroño y ya se están ultimando los actos que llenarán el programa festivo. Una de las cuestiones que causa más expectación son los los conciertos gratuitos que llenarán la Plaza del Ayuntamiento y ya se puede adelantar. La opción favorita entre las presentadas incluye la actuación del DJ José AM, previsiblemente el día del cohete, y los conciertos de La Guardia y La La Love You.

Así se desprende del informe publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Logroño, que incluye la reunión del comité de expertos que ha valorado cada una de las propuestas presentadas. La opción con mayor puntuación en el Lote I (el de los conciertos de la Plaza del Ayuntamiento) corresponde a la empresa El Espíritu del Sur, mientras que para la verbena del Espolón (Lote II) se ha elegido a la Orquesta La Pasarela propuesta por la empresa Rock In Trio.

Una vez puntuada cada una de las propuestas, las que han obtenido mayor puntuación se elevan al órgano de contratación del Ayuntamiento de Logroño.

En cuanto a las fechas, el informe del Comité de Expertos del 4 de julio refleja cierta confusión. Se recoge que la actuación de Jose AM será el día del cohete por la mañana, pero añaden que será el 16 de septiembre, cuando las fiestas de San Mateo empezarán finalmente el día 20. De la misma manera, se recoge que los dos conciertos, La La Love You y La Guardia, serán los días 20 y 21 de septiembre.

Cinco promotores había presentado propuestas para los conciertos de San Mateo, con tres opciones cada una de ellas:

Rock in Trio:

Carlos Jean + Ariel Rot + Nil Moliner

Carlos Jean + Macaco + Rulo y la Contrabanda

Les Castizos + Marta Sánchez + Coque Maya

El Ventiuno y espectáculos independientes:

Jose AM + Rozalén + Mikel Erentxun

Jose AM + Noche de Rock (comprende los grupos La Guardia y La Freontera) + Dani Fernández

Jose AM + Rozalén + Noches de Rock (comprende los grupos La Guardia y La Freontera)

Promociones Musicales Iregua

Carlos Jean + Macaco + Chanel

Les Castizos + Rozalén + Nebulosa

Taao Kross + Rozalén + Mikel Erentxun

Artisti-k Producciones Musicales y Culturales

Carlos Jean + Macaco + Carlos Baute

Les Castizos + macaco + Edurne

Taao Kross + Ariel Rot + Chanel

El Espíritu del Sur

José AM + Carlos Sadness + Mikel Erentxun

José AM + La Guardia y La La Love You

José AM + Efecto Pasillo + Carlos Sadness

Una sexta empresa, CM Eventos VIP, no ha presentado documentación necesaria por lo que no se valora.

La propuesta de El Espíritu del Sur con espectáculos de José AM, La Guardia, La La Love You ha obtenido un total de 77,20 puntos y es la opción favorita por lo que presumiblemente serán los grupos que pongan banda sonora a San Mateo 2024. Los criterios de actualidad, calidad y prestigio daban la máxima puntuación a José AM, Noche de Rock (comprende los grupos La Guardia y La Frontera) y Dani Fernández, aunque al añadir el precio y baja sobre el presupuesto, se impuso finalmente la opción ganadora.

Los conciertos cuentan con un presupuesto de 122.375,00€ más IVA y la orquesta La Pasarela con 7.500 euros más IVA.