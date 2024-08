La playlist de los Smith: “La canción de nuestra infancia es la Macarena de Los del Río”

La familia americana más famosa de La Rioja, Eric, Jessica y Quinton Smith, también han querido responder al cuestionario musical que ha preparado Rioja2 para este verano. Los Smith, como son conocidos gracias a sus vídeos virales en redes sociales, llegaron desde Kansas en 2022 y se instalaron en Logroño. Aunque su selección musical está llena de música americana, como las canciones de R&B y Country o grupos como Aerosmith o Miley Cyrus, no se olvidan de destacar que su infancia también estuvo marcada por la Macarena o que los temas de Nil Moliner y el Himno de Logroño les recordarán siempre a San Mateo.

La canción de su infancia

I don’t wanna miss a thing, de Aerosmith

Macarena, de Los Del Río

La banda sonora de la adolescencia

Eric: Me encantó R&B music—Usher, 112, Jagged Edge

Jess: Selena, Spice Girls

La canción que marcó su juventud

El álbum de música “Take Care” de Drake

Música que sonará este verano en casa

Country, Latín y Bosa Nova, con artistas como Morgan Wallen, Manuel Turizo and Gavin DeGraw

Quinton, su hijo: La banda sonora de La Patrulla Canina

Una canción que no soporte

Eric: The Bird (chicken) Dance, de The Emeralds

Jess: Baby Shark

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena

Jump around, de House of Pain

Best I Ever Had, de Gavin DeGraw

Una canción que defina su personalidad

Eric: You Make it Real, de James Morrison

Jessica: Time of Our Lives, de Pitbull & Ne-Yo

Una canción que identifique con La Rioja

Madre Tierra (Oye), de Chayanne

Una canción que resuma sus años viviendo en España

Cualquier canción de Nil Moliner. Lo vimos en concierto durante nuestro primer San Mateo

Una canción para celebrar el 4 de julio

Eric: God Bless the U.S.A., de Lee Greenwood

Jessica: Party in the U.S.A., de Miley Cyrus

Una canción para celebrar San Mateo

Por supuesto, el Himno a Logroño