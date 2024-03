El programa de Mayo Jazzea incluye talleres de Brass Band y Antonio Lizana

El festival de jazz de Logroño, que en esta edición cumple 25 años se celebrará en nuestra ciudad del 9 al 30 de mayo y contará con dos actividades formativas en las que colabora la Gota de Leche y la Escuela de Música Piccolo y Saxo. La primera actividad, el taller de Brass Band, tendrá lugar el sábado 11 de mayo y la segunda propuesta es un encuentro con Antonio Lizana que se celebrará el miércoles 15 de mayo.

El taller de Brass Band (con Hip Horns Brass Collective) se desarrollará el sábado 11 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas, en la Gota de Leche. La participación en el taller es gratuita, pero requiere la inscripción previa a través de un correo electrónico a la dirección culturalrioja@logrono.es.

¿De dónde proviene la tradición de la brass band de New Orleans y cómo ha influenciado a las brass bands modernas? ¿Qué es una second line y qué función social tiene? ¿Cuál es su repertorio más habitual y cómo se toca? ¿Cuáles son las características básicas de la improvisación en ese estilo?

En este taller se trabajará a partir de una formación ‘clásica’ de brass band moderna tipo Rebirth Brass Band o Hot 8 Brass Band: trompetas, trombones, sousaphone, bombo y caja. Se estudiará y tocará un repertorio formado por algunos de los temas más conocidos de estas dos brass bands: Feel Like Funkin’ It Up, What’s My Name o Do Watcha Wanna.

El taller está dirigido a todos los instrumentistas de viento (trompetas, trombones, tubas, sousaphone, saxos, clarinetes, flautas, etc.) y percusionistas con caja, bombo y/o percusión menor tipo cencerros. El objetivo final es hacer un desfile caminando y tocando junto a Hip Horns así que los instrumentos deben tener movilidad. El taller está abierto a todos los niveles, desde estudiantes capaces de tocar melodías hasta profesionales. La coordinación del taller se llevará a cabo juntamente con profesorado de la Escuela de Música Píccolo y Saxo.

Por otro lado, el encuentro con Antonio Lizana se desarrollará el miércoles 15 de mayo, a las 20 horas, en la Gota de Leche y con entrada gratuita. Antonio Lizana es uno de los músicos más singulares del panorama jazzístico en España. Saxofonista de jazz, cantante de flamenco y compositor de toda su música, ha realizado alrededor de trescientos conciertos con su banda por más de 30 países en los últimos tres años.

En este encuentro, animado y conducido por Manuel Gil, profesor de saxofón de Píccolo y Saxo, Lizana compartirá sus experiencias para conseguir esa sonoridad tan tradicional y vanguardista en su música, dónde el jazz y el flamenco se dan la mano.

Por último, hay que recordar que el festival de jazz de Logroño, ‘Mayo Jazzea’, está organizado por Cultural Rioja, programa financiado por el Consistorio logroñés y el Gobierno regional. Para conocer todos los actos organizados en el marco de este festival se puede acceder a la programación completa en https://jazz.culturalrioja.org/.