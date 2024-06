Rioja2 alcanza una audiencia histórica de 1,2 millones de lectores al mes y se sitúa en segunda posición en el ranking de medios riojanos

Esta misma semana se cumplen tres meses desde que Rioja2 inició una nueva etapa de la mano de elDiario.es, convirtiéndose en la delegación de este medio en La Rioja. Noventa días en los que hemos contado cientos de historias, hemos aprendido de nuestros referentes periodísticos, ahora compañeros, y hemos disfrutado haciendo lo que más nos gusta, un periodismo libre y comprometido. Y haciendo todo esto hemos conseguido objetivos que ni siquiera nos habíamos marcado: una audiencia histórica que nos sitúa como el segundo medio más leído de esta comunidad.

Estas cifras vienen a confirmar que no se trata sólo de contar noticias sino de la manera de contarlas; que no basta con informar de lo que sucede en el día a día sino que el periodismo debe poner el foco también en otras historias que no se ven. Y confirma también que lo que sucede en La Rioja merece ser contado más allá de los límites de nuestra región.

El mes de mayo, según los datos certificados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), Rioja2 ha alcanzado las mejores cifras de audiencia de su historia. En concreto, se contabilizan en el último mes 1.286.289 usuarios únicos, es decir, cada día una media de 60.809 personas han visitado nuestro medio.

Esta cifra nos sitúa en segunda posición en la lista de medios más leídos, sólo por detrás de 'larioja.com' que ha registrado en el último mes una cifra también histórica de dos millones de usuarios, y muy por delante de 'nuevecuatrouno' que se queda en 903.690 lectores.

Estas cifras certificadas por la empresa auditora desvelan además que a lo largo del mes de mayo Rioja2 alcanzó casi dos millones de visitas, en concreto 1.987.541 y se superaron los 2,2 millones de páginas vistas. Son sólo cifras pero detrás de ellas se deja ver el respaldo a una forma de hacer periodismo dejando claro que se puede hacer audiencia desde el rigor profesional, huyendo del sensacionalismo y de los cebos en los titulares.

Por todo ello sólo podemos dar las gracias a todas y cada una de las 1.286.289 personas que en el último mes habéis leído alguna de nuestras noticias o habéis visitado nuestra portada para conocer lo que sucede en La Rioja. Gracias a quienes además habéis compartido nuestros contenidos, a quienes habéis colaborado con nosotras, a quienes habéis decidido apoyarnos haciéndoos socios y socias de elDiario.es y a quienes habéis confiado en Rioja2 para anunciaros.

Esto es sólo el comienzo de una etapa en la que tenemos la intención de seguir creciendo y continuar mimando la calidad periodística de cada uno de los artículos publicados. Sabemos que contamos para ello con todos los ingredientes necesarios: un equipo de profesionales que entiende el periodismo de una forma responsable y comprometida, una comunidad activa con historias que merecen ser contadas y quieren ser leídas también fuera de La Rioja y, desde hace tres meses, el respaldo de nuestra cabecera nacional, elDiario.es, que es la mejor garantía de independencia y rigor para nuestro medio.