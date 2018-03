IUC en Los Llanos rechaza el presupuesto municipal al no incluir “enmiendas sociales” y lamenta “la falta de participación ciudadana real”

Los dos concejales de IUC votaron en contra, en el pleno celebrado el pasado martes, del proyecto de presupuestos para 2018 del grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. En una nota de prensa, alegan que, “en primer lugar, un año más y a pesar de aprobarse una moción impulsada por nuestro partido en septiembre del año pasado, no se elaboró un procedimiento de participación ciudadana, como ya hacen muchos municipios del resto del país, por lo que sólo ha existido una participación de arriba hacia abajo y no al revés, al no posibilitarse que individualmente se pudiera aportar y decidir en qué gastar parte de este presupuesto”. UC lamenta “un año más la falta de participación ciudadana real en la elaboración de las cuentas municipales”.

El presupuesto del Ayuntamiento aridanense para 2018, por importe de 19.779.606,28 euros, un 9,44% más que en 2017, fue aprobado con los votos a favor del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). El PSOE e IUC votaron en contra.

Apunta que “cuando el Ayuntamiento se encuentra saneado, sin deudas con los bancos, cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores y con liquidez en tesorería y se tiene más de 19 millones de euros en el presupuesto entendíamos que era la hora de tener un verdadero presupuesto centrado en las personas y en los servicios públicos municipales, cosa que no ha sucedido”.

Añade que “se rechazaron buena parte de las enmiendas sociales presentadas por IUC, como la subvención a la bonificación del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), la rehabilitación de viviendas municipales o la accesibilidad en los parques infantiles, además de no incluirse actuaciones de mejora en algunas instalaciones municipales, como almacenes o instalaciones deportivas, como tampoco la propuesta de colaborar con el Consejo Insular de Aguas en el acondicionamiento y rehabilitación de cauces de los barrancos en el municipio”.

Señala que “el PP sólo acepto 7 de las 14 enmiendas presentadas, por importe de unos 92.000 euros, cuando se habían propuesto mejoras por más de 463.000 dentro de aquellas partidas del presupuesto que se pueden modificar y que tienen incidencia en la ciudadanía llanense”.

Además, subraya, “se da la circunstancia de que no se desarrollan las partidas que se incluyeron el año pasado a petición nuestra. No contamos con un Plan de lucha contra la exclusión social, no se tocó la partida destinada a la promoción de los productos locales, no se gastó un solo euro en subvenciones a la cooperación. Por otra parte, en 2017 se usaron cantidades de partidas presupuestadas a iniciativa de IUC, como la destinada a acciones del colectivo LGTBI para otros fines, como pagar facturas de sonido del Love Festival o para los gastos de la organización de una Lan Party”.

Para IUC, el grupo de Gobierno del PP “no ha renunciado a ninguna de sus propuestas porque desde prácticamente la segunda reunión ha tenido el apoyo de CC, que vio como en el tercer borrador de trabajo aparecían la práctica totalidad de sus enmiendas. Estando en minoría, nunca a un gobierno le fue tan fácil aprobar un presupuesto sin tener que dejar algunos de sus proyectos sobre la mesa”.

Desde IUC, concluye, “somos conscientes de que la legislación sólo permite un pequeño margen para lograr desde el Ayuntamiento un municipio más justo, pero no se ha aprovechado con estos presupuestos”.