El artista Javier de Juan interviene en la obra que creó para Los Llanos

Dice el c atálogo Spanish Art in the Eighties, del Spanish Institute de Nueva York, que “Javier de Juan es uno de los principales representantes de la Nueva Figuración Española y que sus composiciones irradian una inmediatez que es alcanzada por el predominio del dibujo, el uso de las líneas gruesas, que recuerda a los grafitis callejeros”. De él habla también la Enciclopedia del Arte Español del S.XX, asegurando que “su pintura en un principio de factura expresionista y temas recogidos del costumbrismo actual, evoluciona hacia obras más recias y más densas en la que la temática se basa en imágenes emblemáticas”. En cualquier caso, lo que está claro es que Javier de Juan es uno de los principales representantes de la Nueva Figuración Española. Un artista único perteneciente a esa generación de dibujantes de cómic que surgió a caballo entre la década de los 70 y la de los 80. Entre sus obras encontramos composiciones que muestran la vida cotidiana de la ciudad. Trazos urbanos con rasgos cinematográficos en los que observamos una narrativa centrada en las relaciones personales y todo lo que gira en torno a ellas. Una obra reconocida mundialmente que le ha llevado a realizar innumerables exposiciones en países como Japón, EEUU, Alemania o Suiza y que también está presente en las calles de La Palma. Concretamente, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, como obra permanente del CEMFAC (La Ciudad en el Museo. Foro de Arte Contemporáneo).

Javier de Juan se encuentra estos días en La Palma interviniendo la pieza Hay mil vientos posibles, hay mil rumbos a elegir, realizada en el año 2002. El cuadro, de 140 metros cuadrados, es una de las cerca de treinta obras que forman parte de la colección del CEMFAC. Aprovechando su estancia en la isla, el artista participará este miércoles en el ciclo Diálogos con el artista, que organiza la Concejalía de Cultura de Los Llanos de Aridane. La cita será a las 20:00 horas en el Centro Sociocultural El Retamar.