El PP de la capital asegura que la guardería municipal lleva 9 meses finalizada y el gobierno local no es capaz de abrirla

Juan José Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, en una nota de prensa, ha señalado que “la escuela infantil de Santa Cruz de La Palma, construida junto al Colegio Anselmo Pérez de Brito, está finalizada desde mayo de 2017, fecha en la que el Ayuntamiento recibió la obra”. Añade que “nueve meses más tarde el Gobierno local, que conforman el Partido Socialista y Coalición Canaria, no ha sido capaz ni tan siquiera de definir el modelo de gestión que tendrá el centro, por lo que ni mucho menos se sabe cuándo se pondrá en marcha”. El PP denuncia "la alarmante falta de gestión de socialistas y nacionalistas con un servicio fundamental para muchas familias”.

Esta situación, se subraya en la nota, “que no tiene justificación posible, ha sido denunciada Cabrera desde el mes de octubre del año pasado”, y se pregunta “cómo se puede estar retrasando la puesta en marcha de un servicio fundamental para muchas familias de nuestra ciudad, que tienen que acudir a recursos privados o empadronarse incluso en otros municipios que sí cuentan con guardería, una falta de gestión a la que el grupo de Gobierno lamentablemente nos tiene acostumbrados y que hace que al final la capital acabe perdiendo población”.

Cabrera manifiesta que “dentro de la escuela infantil hay equipamiento cedido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias; es decir, está la obra acabada y cuenta con al menos una parte del equipamiento, y la tienen parada”. “Pero es que”, asevera, “incluso anunciaron públicamente que en enero esperaban que estuviera abierta, pero ya estamos en marzo y en el último pleno reconocieron que ni tan siquiera saben cómo se va a gestionar”. Y es que, apunta, “después de casi tres años de gobierno sabiendo que iban a recibir la obra y llevarían su gestión, no fueron capaces de planificar nada hasta el último momento, cuando se les ocurrió gestionarla de una manera que ya les advertimos que era inviable por el plan de ajuste, y ahora al parecer se han dado cuenta de que teníamos razón, pero no son capaces de buscar una alternativa a corto plazo”.

Cabrera reconoce que “el Gobierno municipal vende una y otra vez obras de asfaltado y el arreglo de aceras, que no decimos que no sean importantes pero nos preocupa enormemente que no gestione para cubrir las necesidades más importantes que tiene la ciudad y una, sin ninguna duda, es disponer de la guardería que ya está finalizada para atender a las familias, que podían estar desde hace más de seis meses disfrutando de este servicio”.

El portavoz del grupo Popular afirma que “socialistas y nacionalistas están mostrando una carencia de gestión alarmante que está teniendo reflejo en la ciudad”. Los populares advierten que “hemos tenido la mano tendida desde el minuto cero de la legislatura para colaborar en todos aquellos asuntos que son importantes para la capital y que no son capaces de sacar adelante, una postura que mantenemos por el bien del municipio y de los vecinos”.