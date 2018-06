Tijarafe reivindica una mejor cobertura sanitaria para la Lucha Canaria

El pleno del Ayuntamiento de Tijarafe, en la sesión celebrada el pasado lunes, aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que reclama una mejora en las condiciones de asistencia sanitaria a los luchadores federados que practican Lucha Canaria, se informa en una nota de prensa del Consistorio.

Concretamente, se apunta en la nota, se insta a la Federación de Lucha Canaria, “como competente y responsable de la contratación del seguro de asistencia sanitaria para los practicantes federados de la Lucha Canaria, a que de manera inmediata tome las medidas necesarias para garantizar la total cobertura médica a todos los luchadores que se encuentren afectados por una lesión derivada de la práctica de este deporte, sin importar que dicha lesión sea de carácter inmediato o crónico”.

Esta petición, añade, “viene derivada del malestar de muchos clubes de Canarias por lo que entienden que es una dejadez en el tratamiento y seguimiento de las lesiones que sufren algunos luchadores, a los que el seguro de cobertura médica contratado por la Federación de Lucha Canaria regional ha dejado sin atender, aun tratándose de lesiones claramente derivadas de la práctica de la Lucha Canaria”.

Así mismo, “en esta declaración institucional también se recoge una vieja reivindicación de los luchadores y clubes, que tiene que ver con garantizar que en todos los terreros en los que se lleven a cabo luchadas organizadas por las federaciones exista cobertura sanitaria preventiva suficiente para atender, en primera instancia, una posible lesión de los luchadores”.

Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, señala que “de nada sirve declarar Bien de Interés Cultural a la Lucha Canaria, ni los planes específicos para su divulgación, si no protegemos el activo más preciado: los propios luchadores. No es de recibo que un luchador vea truncada su carrera luchística o comprometido su futuro profesional por practicar la Lucha Canaria y no tener la adecuada asistencia sanitaria, una asistencia por la cual además se está pagando. El motivo de que esta reivindicación”m continúa Marcos Lorenzo, “que es compartida por muchísimos clubes y luchadores en toda Canarias, parta desde Tijarafe es doble. Por un lado son nada menos que tres los luchadores tijaraferos afectados por esta triste situación sólo en el último año y, por otro, un municipio que lleva literalmente por bandera a la Lucha Canaria no podía quedarse de brazos cruzados ante lo que entendemos es una gran injusticia y un peligro para garantizar el futuro de nuestra Lucha Canaria”.

David Cáceres, concejal de Deportes, manifiesta que “esta declaración institucional pretende reclamar que la salud de los deportistas y la cobertura de las posibles lesiones, que puedan padecer con motivo de la actividad deportiva, sea la adecuada con el fin de que el deporte, y en este caso una disciplina con especial significación para nosotros, pueda ser practicado sin ningún temor al respaldo de las federaciones y las aseguradoras en caso de lesión. En el deporte, como en todos los ámbitos de la vida, la salud es un bien incuestionable. Por ello reivindicamos que se realicen las gestiones oportunas para que la cobertura sanitaria en caso de lesión deportiva sea todo lo amplia que es conveniente y se atiendan los casos de lesiones en su singularidad sin escatimar”.