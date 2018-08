Carta abierta a Juan Miguel Rodríguez Acosta, coordinador de NC en Tazacorte

Juan Miguel Rodríguez Acosta.

Querido Juan, después de su dilatada trayectoria en este Ayuntamiento (18 años en gobierno y cuatro en la oposición) es lógico que disponga de conocimientos e información para a lo largo de esta legislatura presentar diferentes iniciativas de actuación. Nos hubiese gustado que dichas iniciativas las hubiera traído a nuestras asambleas o sencillamente, por el trato que ha tenido con nuestra organización, las hiciese personalmente. Pero, los destinos políticos han querido que nuevamente usted cambie de siglas y ahora pretenda hacer campaña con dichas iniciativas.

Debería tener presente que muchas de las iniciativas que propone (cine, Casa del Mar, almacén de Yanes, casa de los maestros, inmueble del frío, etc.) son problemas que no surgen en la actualidad, sino que perduran en el tiempo y en distintas legislaturas, puesto que el Ayuntamiento de Tazacorte tiene la capacidad de actuación propia de un municipio de menos de 5.000 habitantes. Pero, no por ello, dejamos de intentar resolver dichos problemas. No es fácil y usted lo sabe, ¿en su etapa cuántos pudo resolver?

También propone actuaciones en los pisos tutelados. Actuaciones encaminadas a acoger a personas mayores. Mire, le recordamos que siendo usted concejal de Urbanismo, se proyectó la Residencia de Mayores para 24 plazas, pero por normativa y debido a las medidas insuficientes de las habitaciones, nuestra residencia quedó reducida a 12 plazas. Quizás, si se hubiese actuado correctamente tendríamos mayor capacidad alojativa.

La idea de los pisos tutelados y colocar allí una especie de sucursal de la Residencia tendría que planteárselo al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de La Palma.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población del municipio y de la Isla es muy urgente planificar la ampliación de la Residencia. Ampliación necesaria y en la que fijamos nuestros objetivos, prioritarios a la utilización de los pisos tutelados como Residencia de Mayores.

Por último, después de su incorporación al nacionalismo de NC, incluso habla de los objetivos perdidos en UB. Los objetivos de una agrupación de electores es trabajar por su municipio, que nuestra forma de trabajar no le guste a usted no implica que no siga siendo nuestro objetivo.

Pero, mire usted, analice su trayectoria política y díganos quién ha cambiado sus objetivos en varias ocasiones. Bueno, sus objetivos no, su identidad política.