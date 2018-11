Podemos señala que el “supuesto balance positivo” del Love Festival “es sólo apariencia”

Dailos González, consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma. Foto: LUZ RODRÍGUEZ

Podemos señala en una nota de prensa que “el supuesto balance positivo de los eventos realizados por la empresa Sodepal” del Cabildo de La Palma “es sólo apariencia”. Indica que “la clave está en que se computan como ingresos el dinero que destina el Cabildo a este ente instrumental”. La formación morada sostiene también que “el mensaje social del Love Festival quedó muy desdibujado en su evento principal, es decir el concierto”.

Podemos, se apunta en la nota, “no comparte el mensaje triunfalista expresado estos días por el grupo de Gobierno insular acerca del balance económico del Love Festival, convertido”, según esta formación, “en un macro-concierto en el cual el mensaje social de visibilización del colectivo LGTBi+ ha quedado muy desdibujado, siendo otros actos en el marco del mismo los que realmente han tenido un cierto contenido social”.

Para Podemos “no puede decirse que el concierto haya dejado beneficios económicos directos y si el balance de gastos e ingresos resulta, aparentemente, positivo, se debe a que el gasto público del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias aparecen computados como si fueran ingresos”. Así, añade, “en los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma para el 2018 aparecía una partida con la denominación Aportación Sodepal organización y ejecución Isla Bonita Love Festival, con una cantidad de 200.000 euros”. Señala que “dado que las cuentas presentadas estos días por el grupo de Gobierno del Cabildo corresponden a la Sociedad de promoción y Desarrollo de la isla de La Palma (Sodepal), empresa pública del Cabildo de carácter instrumental (según consta en su propia página web), dicha empresa computa las inyecciones de dinero del Cabildo como si fuesen ingresos”. “En realidad es como si cogiendo dinero de una caja y metiéndolo en otra, del mismo dueño, contándolo como si fuese una ganancia”, subraya.

Desde Podemos, se señala en la nota, “no entran a analizar, de momento, si los beneficios indirectos que aducen desde el Cabildo han tenido un alcance real, pero sí queremos desmentir ciertos mensajes triunfalistas con respecto al balance directo de gastos e ingresos”. En cuanto al contenido social del evento, subraya, “aunque en la última edición se realizaron algunas actividades en las cuales la defensa de los derechos de la comunidad LGTBi+ quedaba más clara, el evento principal se ha convertido en un mero macroconcierto sin un mensaje claro”.

Podemos plantea “el debate acerca de cuál debe ser la función de Sodepal, pues la actividad de este ente instrumental cada vez se centra más en la organización de eventos lúdicos o deportivos”. “No estamos en contra de que se realicen este tipo de eventos”, señala Dailos González, consejero de Pedemos en el Cabildo, “pero debería de hacerse un replanteamiento acerca de los mismos y, sobre todo, ser sinceros acerca del balance real de resultados. Un Cabildo no es una productora, por tanto, no puede esperar a hacer negocio y obtener ganancias económicas directas con la celebración de un concierto, lo que no es de recibo es que se nos diga que ha habido una serie de ganancias que no son ciertas”.