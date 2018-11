La Fundación CajaCanarias organiza en La Palma el ‘III Foro Salud y Bienestar”

Carlos González, pediatra.

La Fundación CajaCanarias celebra los próximos días 27, 28 y 29 de noviembre la tercera edición del Foro Salud y Bienestar, que tendrá lugar en sus Espacios Culturales de Santa Cruz de Tenerife y La Palma, indica en una nota de prensa. Esta iniciativa, compuesta por tres mesas de debate que darán comienzo a partir de las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, pretende ser un instrumento divulgativo dirigido a toda la sociedad y cuyo objetivo es concienciar y transmitir conceptos básicos sobre la salud, a través de un lenguaje accesible. De este modo, añade, el III Foro Salud y Bienestar, organizado por la Fundación CajaCanarias en colaboración con Caser Seguros, dará a conocer los cuidados y hábitos de la primera etapa de la infancia, haciendo hincapié en asuntos tan relevantes como la lactancia, las vacunas, la alimentación o el apego de la mano de reputados divulgadores en la materia.

La primera infancia, apunta, es una etapa crucial, pues se instauran hábitos, adoptan estilos de crianza y asumen creencias que marcarán en buena medida la vida de esa persona recién llegada al mundo. En el escenario actual, las familias requieren más que nunca información fiable sobre asuntos tan relevantes como los mencionados que refuerce hechos probados, solvente dudas y destierre bulos. Es una labor social explicar, por ejemplo, subrayam “los enormes beneficios de la lactancia materna, alertar sobre la corriente antivacunas que está provocando muertes evitables en pleno siglo XXI en varios países europeos u ofrecer pautas básicas sobre buenos hábitos de crianza, alejados de la mercantilización y confusión de que son objeto en ocasiones”.

La ponencia que inaugurará este Foro se celebrará el próximo 27 de noviembre, en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma (Plaza de España, 3. Santa Cruz), a partir de las 18:00 horas. Durante la primera jornada, el conocido pediatra Carlos González, autor de libros como Mi niño no come, tratará la alimentación infantil centrándose, principalmente, en la alimentación complementaria desde los seis meses. Sin purés ni papillas, con comida normal sin triturar, dejando que el bebé coma por su propia mano y sin obligarle jamás.

El 28 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, el Foro Salud y Bienestar CajaCanarias se trasladará al Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife donde, el propio Carlos González será partícipe de una mesa redonda, moderada por el periodista Félix A. Morales, junto a la enfermera Susana Cantero.

La tercera y última jornada de este foro también tendrá lugar en el Espacio Cultural capitalino, el 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas. La mesa de debate estará moderada por la periodista Aída Minerva Martínez y protagonizada por Julio Basulto, profesor asociado en el Grado en Nutrición Humana y Dietética de La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña, y Marta Díaz, pediatra y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna.

Participantes

Carlos González. Es pediatra, autor de libros de referencia en el ámbito de la infancia como Mi niño no me come, Bésame mucho o Un regalo para toda la vida, fundador de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna y reclamado conferenciante sobre lactancia, vacunas o crianza con apego. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialidad de pediatría cursada en el Hospital de Sant Joan de Déu de esa ciudad. En la actualidad ejerce la pediatría en el centro Gavà Salut Familiar, en el municipio de Gavà de la provincia de Barcelona. Durante 20 años colaboró con la revista Ser Padres, atendiendo un consultorio sobre lactancia y alimentación infantil.

Susana Cantero. Enfermera especialista en pediatría de atención primaria en el Centro de Salud Dr. Guigou de Santa Cruz de Tenerife y coordinadora del grupo de trabajo en vacunas de la Asociación Canaria de Pediatría de Atención Primaria. Diplomada en enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería San Cecilio de Granada, cuenta con una dilatada experiencia en ámbitos como las urgencias u hospitalizaciones pediátricas y la enfermería comunitaria en consultas de pediatría, entre otros. Es fundadora de la Asociación Canaria de Enfermería en Vacunología e integrante del grupo de respiratorio de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, entre otras entidades y sociedades sanitarias.

Julio Basulto. Titulado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona, docente universitario, investigador y reputado divulgador. Actualmente, ejerce como profesor asociado en el Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la U. de Vic-Universidad Central de Cataluña. Es autor o coautor de libros como No más dieta, Secretos de la gente sana, Se me hace bola, Comer y correr, Mamá come sano y Más vegetales, menos animales, desarrollando además una intensa y significada labor divulgativa y de compromiso por la salud pública desde su blog y sus perfiles en redes sociales. Colaborador habitual en Gente Despierta (RNE), Materia (El País) y Ser Consumidor (Cadena Ser).

Marta Díaz. Marta Díaz es pediatra, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna y coordinadora del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Ha dirigido una decena de tesis doctorales y publicado medio centenar de artículos en revistas científicas indexadas. Es autora o coautora de varios libros y de numerosos capítulos de libros sobre lactancia materna y otros campos de la pediatría. En la actualidad, es coordinadora del Grupo de Investigación de la ULL, La lactancia materna desde un enfoque multidisciplinar y del Grupo de Investigación Metabolismo, Nutrición y Desarrollo Humano (integrado en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias-CIBICAN).