“En La Palma hay precariedad laboral extrema con contratos de dos horas”

Más de un centenar de personas asistió este martes, 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a la concentración que convocaron los sindicatos UGT y CCOO ante la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado de Santa Cruz de La Palma para reclamar “igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas”.

“El panorama laboral en La Palma está mal, a veces pensamos que en casa no hay precariedad porque más o menos llevamos el día a día, aunque sea con mucha escasez, pero en esta isla se hacen contratos diarios de dos horas, te vuelven a parar, te llaman a los tres días, te contratan otras cuatro horas, y eso es una precariedad extrema y se da en La Palma, principalmente en los hoteles, en el sector de las camareras de piso con las empresas de contratación temporal”, ha asegurado a La Palma Ahora Lupe Parrilla, secretaria insular de UGT. “Eso es muy triste, y en el sector de la limpieza también ocurre”, ha añadido. “No podemos seguir pensando que aquí no va a llegar la precariedad, estamos inmersos en un sistema podrido de trabajadores mal pagados, y eso es culpa de las leyes que se han aprobado en estos últimos años”, ha afirmado.

A la concentración asistió más de un centenar de personas. LUZ RODRÍGUEZ

Por su parte, Francis Arrocha, secretario general insular de CCOO, manifestó a este digital que “los políticos dicen a bombo y platillo que va subiendo el empleo, pero no estamos contentos del todo; es verdad que los puestos de trabajo se están manteniendo, y a veces disminuye el paro, pero no es menos cierto que los contratos son cada vez más precarios por la reforma laboral de 2012”. “Después de cuatro años ha mejorado la riqueza pero la reforma laboral se sigue aplicando, las plantillas con antigüedad están siendo expulsadas de los centros de trabajo y se está contratando a trabajadores de forma temporal, y eso produce una precariedad laboral con contratos por horas o por semanas”, lamentó este sindicalista, quien reconoció que “el trabajador, para mantener el puesto, aunque sea precario, se ve obligado a aceptar esos empleos y así no se puede salir de la crisis”. Precisó que “no todos los empresarios actúan de esa forma, pero sí detectamos esa precariedad en muchas empresas fuertes”.

Arrocha recordó que “en el sector del plátano hace seis o siete años había un 80% de plantilla fija y en la actualidad es solo de un 8%; los políticos dicen que hay más riqueza pero la realidad es que no se está repartiendo”, concluyó.

Los secretarios insulares de UGT y CCOO leyeron un manifiesto conjunto en el que reclamaron “igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas”. Ana León, de IUC, intervino también en el acto para leer una declaración en defensa de la mujer, y un representante del sector del transporte de ambulancias reclamó mejoras salariales para los trabajadores de este colectivo.

A la concentración se sumó la Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende .