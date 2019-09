El pleno del Ayuntamiento de Madrid declara la emergencia climática con los votos en contra de Vox

Más Madrid, PSOE, PP y Cs han dado luz verde en el Pleno a un consenso político por la emergencia climática, con el rechazo de Vox al considerar que es una proposición "ideologizada" llena de "bonitas vaguedades".

PSOE y Más Madrid han presentado esta proposición conjunta, transaccionada por PP y Cs, que sigue la estela de la declaración del estado de emergencia climática que salió adelante en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de septiembre. Se ha conseguido el 'sí' a dos días de la Huelga por el Clima.

La proposición incluye el diseño de un plan específico e iniciativas, políticas como económicas, para garantizar la reducción progresiva de los gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar el balance neto cero no más tarde de 2040 y, a ser posible, antes de 2035.

El plan municipal contra el cambio climático propuesto debería ser puesto en marcha "a la mayor brevedad posible" e incluirá acciones para abandonar de forma progresiva y significativa el empleo de combustibles fósiles apostando por una energía cien por cien renovable de manera urgente.

Otro de los pilares del plan residiría en el compromiso de limitar la construcción de nuevas infraestructuras fósiles, además de alcanzar el autoconsumo cien por cien renovable, poner en marcha con carácter inmediato políticas de movilidad sostenible, crear espacios peatonales, fomentar el uso del transporte público y de medios no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover la eficiencia energética y alcanzar la política de residuos cero.

Todo ello junto a la puesta en marcha de centros educativos e informativos sobre la emergencia climática y cómo hacerla frente, avanzar hacia una economía local y de proximidad e iniciar la adaptación del municipio a la crisis climática ante el aumento de la temperatura global, las olas de calor o la irregularidad de las lluvias.

Estudios alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres, con un millón de especies amenazadas por la actividad humana. "Se está al borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreparable de especies imprescindibles para la vida en la tierra", recoge la proposición.

Los dos grupos proponentes echan mano de la evidencia científica, que señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero "es la única forma de proteger la existencia de un futuro para el planeta Tierra y para toda la humanidad". Coinciden en que el Ayuntamiento debe jugar un papel clave en la formación, educación e información sobre el freno de las emisiones y para aplicar una "urgente y vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global".

La concejala de Más Madrid Inés Sabanés ha remarcado desde el Palacio de Cibeles que "ya nadie duda de la urgencia de este tipo de propuestas", como se dejará claro en la Huelga por el Clima de este viernes, con los jóvenes marcando el paso, que recuerda que "el tiempo corre y que hay que adquirir más compromisos".

El concejal socialista Alfredo González ha argumentado que no hay tiempo ya ni para brindis al sol ni para confrontaciones políticas porque "se está muy cerca del punto de no retorno del calentamiento global". "La naturaleza está furiosa y responde, devuelve el golpe con sequías, olas de calor, tormentas", ha lanzado al referirse a esta "situación crítica pero no irreversible".

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha puesto el acento en el creciente interés de la sociedad por la política ambiental, que en las administraciones debe pasar en primer lugar por la concienciación y por el hecho de que "esto no puede ser patrimonio de nadie porque la lucha contra el cambio climático no tiene padre político".

Además ha destacado que éste "no es un problema ni de Madrid ni nacional porque el cambio climático no entiende de localismos: es un desafío global y necesita una respuesta global. También ha recordado que el PP presentó en octubre del año pasado una proposición de ley en el Congreso sobre cambio climático, rechazada por la izquierda. Eso le ha llevado a una petición a la bancada socialista, que transmitan al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "que no viaje tanto con el Falcon".

"¿De verdad? ¿PP y Cs van a declarar la emergencia climática en Madrid?", ha preguntado el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal a Carabante, antes de arremeter contra la Huelga por el Clima, con una manifestación que partirá de Atocha este viernes, y contra la activista Greta Thunberg.

En este punto, el edil ha arremetido contra Sabanés porque cuando estaba en el gobierno no declaró esta emergencia y ahora, en la oposición, "anuncian el apocalipsis diciendo que vamos a morir todos". "Haber hecho los deberes", ha terminado.

Tras escucharle, el concejal socialista Alfredo González ha cargado contra el "negacionismo" del Vox al hablar de "milonga o camelo climático" definiendo de "patriotismo tóxico" el del grupo de Ortega Smith dado que no cuentan que la desertización irá contra los agricultores y el cambio climático elevará el nivel del mar tres meses en próximos años, lo que supondría la inundación de Barcelona o Santander.