El Colegio de arquitectos de Madrid da 15 días a Monasterio para presentar alegaciones por sus irregularidades

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha dado un plazo de quince días a la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para que presente las alegaciones que estime oportunas tras detectarse presuntas negligencias profesionales de Monasterio por firmar proyectos y realizar trabajos sin ni siquiera tener el título.

La comisión deontológica del COAM en un primer momento decidió archivar la denuncia del concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, contra Monasterio, argumentando que no era colegiada cuando cometió las supuestas irregularidades. Ante esta respuesta, Calvo volvió a insistir y presentó un recurso en contra de ese archivo que ahora ha sido admitido a trámite. El edil de Más Madrid presentó otra instancia en el el Consejo Superior de arquitectos.

Según distintas informaciones avanzadas por El País y eldiario.es, la hoy diputada autonómica se hizo pasar por arquitecta entre 2002 y 2009 y firmó planos, pese a que no terminó la carrera hasta 2009. Monasterio habría falsificado además un visado del colegio de aparejadores en las obras a un loft propiedad del presentador Arturo Valls, según denunció el propio organismo y avanzó El País.

Calvo solicitaba que estos órganos investigasen dentro de sus competencias en la apertura de las oportunas diligencias a fin de esclarecer los hechos, "aparentemente irregulares o ilegales, que haya podido realizar Dña. Rocío Monasterio San Martín, colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con exigencia posterior de la responsabilidad que proceda, en su caso".

El edil de Más Madrid cree que es una buena noticia que el COAM haya rectificado su posición respecto a la primera resolución que tomó, que fue archivar la solicitud de investigar el caso.

"Estamos satisfechos de que se haya dado este paso, continuaremos insistiendo para que se depuren responsabilidades. También para que no se vuelva a producir intrusismo profesional como presuntamente ha podido ocurrir en este caso, que ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos debido a las malas prácticas. Es un buen paso, dado el cargo público que ostenta Rocío Monasterio", ha afirmado Calvo.

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez (PP), cargó en una entrevista con El País, contra el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y Rocío Monasterio al considerar que "fueron promotores de un negocio fraudulento que tuvo efectos nefastos".

"Incumplieron reiteradamente la normativa urbanística, perjudicaron el modelo de ciudad que queríamos. Además de toda la inseguridad jurídica que vivieron los compradores, eso es un fraude claro. Unas personas como ellas, sin ética en la esfera privada, no pueden protegerse en los partidos políticos. No deberían admitir personas así. No tienen cabida en lo público", ha criticado Martínez.