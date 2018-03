Los sindicatos recurren el decreto de Cifuentes para blindar la Religión por ocultarlo al Consejo Escolar

CCOO y UGT acusan a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de obligar a todos los centros educativos a ofertar Religión en 2º de Bachillerato sin que el Consejo Escolar haya sido informado de esta modificación. El primer sindicato ha avanzado que recurrirá a los tribunales el decreto, al entender que el proceso ha sido "ilegal".

En un comunicado, el sindicato expone que el pasado 6 de mazo asistió con "gran sorpresa" a la publicación del decreto de modificación de las enseñanzas de Bachillerato, que recoge un currículum derivado de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El borrador fue sometido a dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, si bien el sindicato expone que entonces solo se recogía la inclusión de aspectos relativos a las leyes 2 y 3 de 2016, sobre identidad sexual y contra la LGTBifobia. "Ni en esa sesión ni posteriormente se anunció que la modificación del decreto fuera a incluir ningún cambio más", aseguran.

UGT, del mismo modo, sostiene que el borrador del decreto que dictaminó el órgano de representación de la comunidad educativa –cuyo criterio no es vinculante– " no incorporaba ninguna alusión a la oferta obligatoria de Religión en 2º de Bachillerato". Estos argumentos contradicen lo que dice el propio decreto, que indica que en el proceso de elaboración se emitió dictamen el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, lo que "no es cierto", según los sindicatos.

A juicio de UGT, esto "invalida esta norma en lo que a este tema se refiere", volviendo a "burlar" a la comunidad educativa y al propio Consejo Escolar de Madrid las funciones que le son competentes. CCOO critica en el mismo sentido que el Gobierno regional hurta a la comunidad educativa "su papel, así como sus funciones a sus representantes legítimos y cometiendo una flagrante ilegalidad". Y acusa al Ejecutivo de Cifuentes de "disfrazar" el asunto con una aplicación "cosmética y paternalista" de las leyes de 2016 sobre identidad sexual y contra la LGTBifobia, razón por la que anuncia su recurso contencioso.

CCOO recuerda que en la tramitación en el Consejo Escolar de la Orden 2582/2016 que regula la organización y evaluación del Bachillerato, el sindicato con el apoyo de otras organizaciones "vetó que la Religión tuviera un tratamiento privilegiado permitiendo la conformación de grupos con ratios reducidas y muy inferiores al resto de las materias no troncales del Bachillerato, como Literatura Universal, Latín, Análisis Musical, Dibujo Técnico y Biología y Geología".

Por su parte, fuentes del departamento que dirige Rafael van Grieken han explicado a Europa Press que, frente a lo que manifiesta el sindicato, el decreto sí ha pasado por el Consejo Escolar, en concreto, el pasado mes de julio. "No hacemos otra cosa que cumplir la normativa estatal", han insistido desde Educación, para señalar que esta situación ya se daba en primero de Bachillerato.

Según este nuevo decreto, la oferta de Religión será obligatoria en 2º de Bachillerato, algo a lo que no obliga la Lomce, que deja margen a las comunidades para regular una parte del currículo. Este cambio significa también que la nota en la asignatura contará para la calificación media de aquellos alumnos y alumnas que la elijan en el bloque completo de Bachillerato.