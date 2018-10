El PSOE regional se abre a apoyar un retraso de Madrid Central hasta que haya un plan de transporte público

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado este jueves que no descarta apoyar un retraso más de Madrid Central hasta que haya "un plan serio [de transporte público] y la previsión adecuada para no perjudicar a nadie". "Lo que no se puede hacer es improvisar y aprobar planes contrareloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen", ha afirmado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, al ser cuestionado sobre si PSOE debería estar de acuerdo con la propuesta del PP de paralizar de forma inmediata Madrid Central.

El grupo municipal ha votado este jueves en contra de la paralización en el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid. A juicio de Franco, pararlo no sería la solución pero si estaría dispuesto a apoyar "un retraso" si con ello "se soluciona el problema". "Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar", ha zanjado. Preguntado sobre si instará al grupo municipal a pedir dicho retraso, ha dicho que prefiere "no dar órdenes" y que cree que el PSOE municipal "será sensible a lo que estamos diciendo".

"El grupo municipal socialista perfeccionará la propuesta de Carmena. Aunque hoy pueda votar a favor, va a seguir luchando para perfeccionar el plan. No son cosas incoherentes. Va a intentar por todos los medios que las dos administraciones implicadas negocian y de alguna manera consigan que no haya grandes perjudicados", ha argumentado tras calificar la polémica de "guerra" que "no es buena para los intereses de los vecinos". "Nosotros los socialistas pretendemos que haya un transporte público que venga a paliar las carencias e incomodidades que se dan con Madrid Central", ha apuntado.

En este punto, el secretario general socialista madrileño ha aseverado que lucharán "siempre contra la contaminación y por una Movilidad sostenible" pero que, ahora mismo, como está planteado "perjudica a determinados sectores y hay que hablar con ellos y sentarse a negociar".

El secretario general socialista en Madrid ha asegurado que no hay que retrasar estas negociaciones y que hay que implicar a la Comunidad para que incremente el servicio de Metro, que, a su juicio, es "penoso" por una "falta de previsión del Gobierno regional". "Así es difícil llegar a una asistencia óptima para garantiza la movilidad sostenible del centro de Madrid", ha agregado.