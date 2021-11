MaMagazine, la revista de maternidad honesta hecha desde la tribu, quiere ser papel

Durante los últimos días, circuló a través de los grupos de WhatsApp de las AMPAs de Chamberí un artículo titulado De colegios, prejuicios y familias. No es un texto de actualidad, su autora lo redactó la pasada primavera, cuando las familias del Colegio Público San Cristobal intentaban cantar sus virtudes para que la Comunidad de Madrid no suprimiera una de las clases de infantil por falta de matrículas. Victoria Gabaldón se puso a escribir y le salió hablar de su tribu, la que había encontrado en la vida de barrio que late alrededor del cole, y ahora el artículo volvía a circular porque muchos miembros de muchas tribus se ven reflejados en la necesidad de sostener sus vidas familiares apoyados en los bastones de la comunidad.

La revista digital en la que se publicó el artículo que nos ha dado pie a empezar hoy a escribir se llama MaMagazine y lleva un subtítulo poéticamente descarnado –¿como la maternidad?, no lo sé–: Maternidad honesta. Maternidad brutal. El caso es que esta publicación electrónica quiere serlo también en papel y Victoria está inmersa en un crowdfunding para conseguirlo.

Esta “revista para madres que no son de revista” surgió “de la necesidad de contar todos los eso no me lo habían contado a los que nos enfrentamos cuando somos madres”, explica Victoria, que estaba harta de encontrarse con páginas edulcoradas en los medios especializados, páginas con huecos enormes donde se omitían “la salud mental perinatal, el postparto, la violencia obstétrica o el aborto.”

El proyecto surge también “de la soledad que siente una mujer cuando se convierte en madre, algo que es paradójico: nunca nos sentimos más solas… estando rodeadas de gente. Surge de lo perdidas que nos sentimos en un mercado de trabajo al que volvemos a los pocos meses de dar a luz, en muchos casos, con la leche goteando bajo nuestras blusas. El poco apoyo que recibimos y lo mal que nos sentimos al tener que decir que debemos dejar nuestros puestos de trabajo para recoger a nuestras criaturas cuando se ponen enfermas en guarderías o colegios”.

Pero también hay eso no me lo habían contado positivos: la tribu, la experiencia compartida de la crianza y la sororidad:

“El descubrimiento de una tribu. Nadie te cuenta que, cuando te conviertes en madre, también surge la oportunidad de conectar con otras mujeres y madres que van a echarte un cable, que empatizan contigo, que te cubren las espaldas, que entienden a la primera tus quejas o tus frustraciones, que te escuchan y que comienzan, contigo, a compartir la crianza”.

Ahora, esta vecina de Chamberí, que ya no es solo ella porque tiene un equipo y una tribu, quiere que los relatos honestos que publica en la web se puedan manosear como se manosean los libros y las revistas gustosas. Al menos cuatro veces al año, que son los números que planean sacar.

La tribu. Un concepto al que Victoria vuelve una y otra vez que ella encontró en la plaza del Sankris –que es como llaman al cole chamberilano de forma informal sus habitantes– y que también se ha entrelazado con el tallo MaMagazine para crecer:

“El espíritu de MaMagazine se extendió a otros padres y madres en el colegio. Por ejemplo, a Javi Oliva. Un día estábamos en la plaza y me dijo que hacía poesía. Yo le pregunté si se animaría a escribir poesía sobre su experiencia paterna y me dijo que sí. De esa conversación, una tarde, en la plaza del cole, surgió una colaboración semanal: Javi ha estado, durante un año y medio, escribiendo poemas relacionados con su paternidad y publicándolos en MaMagazine, tanto escritos como videopoemas. De manera natural surgió la oportunidad de juntar estos poemas y otros inéditos en un libro que se presenta el día 23 de noviembre: se llama Sois Universo y recoge los poemas de Javi ilustrados por Dani García y musicados por Daniel Escario (juntos forman el colectivo artístico Fermín y los Pájaros). Este libro, Sois Universo, es el primer libro editado por MaMagazine como editorial".

"Pero no solo ahí ha quedado la cosa: Ana Oroz, otra madre del colegio, se encarga de la maquetación de la revista en papel y es la directora de arte de la revista. Juntas y rodeadas de nuestros hijos (maldita conciliación) hemos estado trabajando, en verano, en la imagen de la revista. Y todavía hay más historias de colaboración: el vídeo conceptual de la campaña, El nuevo baby boom, está editado y producido por Pol Gandman (otro padre del cole) y el vídeo de presentación está rodado y montado por Susana Figueroa, otra madre del cole. Iria Marañón, gran defensora de la educación en el feminismo, por ejemplo, formará parte del primer número de la revista como entrevistada. Esther Alonso, que trabaja en eldiario, ha sido mi gran consultora particular en temas de optimización de mensajes… hay tanta gente implicada que es imposible nombrarlos a todos. Por no hablar del empuje del AMPA, que no deja de mover cada material que sale y compartirlo con el resto de AMPAS del barrio. El apoyo de esta familia está siendo definitivo para poder sacar adelante este proyecto. Mucha gente del cole y de coles aledaños son mecenas de esta historia”.