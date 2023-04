Claves del incendio en el restaurante de Manuel Becerra: reforma exprés, licencia inaccesible y decoración no comunicada

Continúa la conmoción por el incendio del pasado viernes en un restaurante de la Plaza de Manuel Becerra, en Madrid, que dejó dos víctimas mortales y doce heridos. Con el paso de las horas, se conocen nuevos datos sobre una tragedia que tuvo lugar alrededor de las 23.00 en un restaurante llamado Burro Canaglia Bar&Resto, donde todo sucedió en unos pocos segundos. La última novedad es que según el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento tuvo registro de un “cambio de titularidad en la licencia” cuando el recinto pasó a sus actuales propietarios, pero “no se comunicaron más actuaciones” como la reforma y la implantación de una nueva decoración con plantas artificiales o preservadas.

Una pizza flambeada y la decoración, detonantes del fuego que convirtió en "una ratonera" el restaurante de Madrid

Más

Según varios testigos, el fuego se originó cuando un camarero flameó con un soplete un postre, y no una pizza como se pensaba en un primer momento. Esta acción provocó una llama que alcanzó el techo del local, que estaba ostentosamente decorado con plantas no naturales, al igual que las paredes. Las dimensiones del espacio no hacían necesaria una salida de emergencia, así que la única forma de abandonar el establecimiento era a través de su entrada, y es justo ahí donde se originó el incendio.

Licencia para cocina desde 1997 pero inaccesible en la web municipal

Aunque inicialmente corrió por redes la versión de que el Burro Canaglia no tenía licencia para cocina, el Ayuntamiento de Madrid aseguró este domingo que sí, ya que había heredado una del año 1997 propiedad de la Cervecería El Barrio, el local que le antecedió. El documento fue publicado este domingo por El País.

Todas las licencias y los expedientes asociados pueden ser consultados por cualquier ciudadano a través del Conex, el portal de consulta de expedientes municipales. Sin embargo, el de la licencia de la cervecería no está disponible y da como resultado un mensaje de error al intentar ver sus detalles.

Una reforma para “anticipar la apertura lo máximo”

La empresa Garrigues Retail se encargó de implementar el diseño del Burro Canaglia de Manuel Becerra, según podía leerse en un texto de la compañía que ha desaparecido después del incendio. Antes había allí una taberna “en bastantes malas condiciones”, recogía la compañía en su página web. Los trabajos consistieron en “cuantiosas demoliciones previas” para implantar “unas instalaciones completamente nuevas”.

Garrigues reconocía en el mismo texto que se habían acelerado los tiempos para abrir pronto: “El gran reto de este proyecto consistió en la rápida elaboración del proyecto ejecutivo, con el objetivo de empezar los trabajos cuanto antes, con el objetivo de anticipar la apertura lo máximo posible”, explicaba la empresa

Inaugurado con las plantas ya en el techo

José Luis Martínez-Almeida explicó durante el fin de semana que habría que comprobar si las plantas del techo por las que prendió el fuego estaban allí desde la inauguración. Todos los indicios apuntan a que sí, como se puede comprobar en las imágenes que distribuyó la marca hablando de su apertura.

El primer día de servicio tuvo lugar el 30 de diciembre de 2021, según una nota de Burro Canaglia. Pero la inauguración oficial se trasladó al 16 de febrero de 2022. “Fue la ocasión perfecta para dar a conocer a nuestros invitados el concepto #experienciacanalla que ofrecemos en Burro Canaglia: una forma nueva y revolucionaria de entender la cocina italomediterránea donde se combinan sabores, texturas y elaboraciones de aquí y allá en un ambiente único donde entran en juego la decoración, la música o las luces, entre otros muchos factores”, explica la compañía sobre el evento, al que acudieron concursantes de La Isla de Las Tentaciones, influencers o presentadores de televisión.

La empresa que colocó las plantas no aclara si eran de plástico o preservadas

Las plantas que llenaban el techo del Burro fueron instaladas en el local por la empresa de floristería sevillana Flor Jifran ya antes de su inauguración. Así lo demuestra un post de Instagram publicado en sus redes el 31 de diciembre de 2021, un día después de la apertura del restaurante, que ahora ha sido eliminado. En agosto de 2022, ejecutaron un montaje floral similar en otro local de la misma cadena de restaurantes situado en San Vicente (Alicante).

Desde Flor Jifran prefieren “no decir nada” ante las preguntas de Somos Madrid. Tampoco aclaran si las plantas del establecimiento eran artificiales o preservadas, aunque en la web y las redes de la marca florista destacan que son especialistas en ambas modalidades. El caso de las preservadas es especialmente delicado, ya que se consiguen con un tratamiento a partir de especies naturales que se sumergen en una solución con glicerina, un material inflamable. Un bombero que acudió a sofocar el fuego afirma a este diario que “el incendio tiene más que ver con el revestimiento de glicerina que con el hecho de que las plantas fuesen de plástico”.

El franquiciado del restaurante es hijo de un exconcejal del PP

Aunque la marca Burro Canaglia nació en Sevilla y pertenece a la empresa Foodology Lab, su modelo se ha expandido por España gracias a la apertura de franquicias. En Madrid desembarcó en febrero de 2022 de la mano de La Perla Di Montello SL, una compañía que tiene como administrador único a Pedro Capote, empresario de Navalcarnero especializado en seguridad que había apostado recientemente por la restauración.

Pedro ha seguido con la seguridad el negocio de su padre, Jesús Capote Calvo, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Navalcarnero que ganó concursos públicos con la Comunidad de Madrid a través de su empresa Sasegur, que ahora gestiona el hijo. Pedro Capote anunció hace un año la apertura de esta franquicia y aventuró la posibilidad de abrir más restaurantes de esta marca en la capital, según recogía entonces la revista Restauración News.

Dos víctimas mortales y doce heridos

El incendio se ha cobrado la vida de dos personas. Se trata de una clienta de 42 años, enfermera de Vizcaya, y un camarero de 25, Jay Robles, que llevaba apenas una semana en plantilla. El padre del joven, natural de Benidorm y con una carrera musical que compaginaba con este trabajo en la restauración, ha asegurado en declaraciones a Telemadrid que la familia estudia denunciar a Burro Canaglia por negligencia. Julián Robles ha tachado la decoración de “peligrosa” y ha asegurado que su hijo ya había advertido de los riesgos de su empleo a través de una canción titulada La habitación en llamas. “Lloraréis por mí”, dice la letra según ha recordado el progenitor, quien ha contado que ya perdió a otro hijo.

Una vez apagado el fuego en el menor tiempo psosible, los bomberos llevaron a cabo varias operaciones de rescate. En total resultaron heridas otras doce personas de las 30 que se encontraban en el recinto. Ocho de ellas continúan hospitalizadas en la UCI o en las Unidades de Grandes Quemados.

Una rápida respuesta y un bombero que ya alertó del peligro

La veloz actuación de los servicios de emergencia impidió que el número de fallecidos fuese mayor. A ello contribuyó que el local se encuentra a solo 120 metros de un parque de bomberos, que envió 12 dotaciones para atender el incidente. Cinco de ellas llegaron en “apenas un minuto”, según cuenta a este medio Daniel, miembro del cuerpo de Manuel Becerra e influencer.

Aunque ese día no estaba de servicio, Daniel se ha convertido en protagonista por su cuenta de Instagram, a la que sube recomendaciones gastronómicas. Casualmente, visitó hace poco el espacio y ya alertó del peligro: “Cuidado con lo que hacéis, no hagamos trabajar a los bomberos de más”. Finalmente, y por desgracia, fue así.