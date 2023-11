Convocan a las asociaciones de familias de los colegios de Madrid a concentrarse por el fin del asesinato de niños en Gaza

El AFA (Asociación de Familias) del CEIP Lope de Vega, del distrito de Carabanchel, ha convocado una concentración a la salida del colegio el próximo viernes, 10 de noviembre, bajo el lema “4000 niños y niñas asesinados basta. No al genocidio en Palestina”.

La cosa no pasaría de una convocatoria muy local si no fuera porque hacen un llamamiento a secundar la acción al resto de Ampas y Afas. Sancho Ruiz Somalo, miembro del AFA y padre de un niño y una niña del centro escolar, nos cuenta que están “enviando la convocatoria a las Afas a través de los contactos que tenemos de relaciones anteriores con la gente de otros centros y esperamos que sirva para lanzarlo en Madrid y también, a ser posible, en el resto del Estado”.

La convocatoria se ha fraguado de la manera que lo hacen todas las campañas de las asociaciones de familias, en las conversaciones a la entrada y la salida del colegio:

“Hablando entre las familias hemos pensado que algo teníamos que hacer para solidarizarnos con las familias que están perdiendo a sus hijos. Con todas las imágenes que estamos viendo estos días y que nos vienen a la cabeza mientras llevamos una vida normal, de padres y madres desconocidos portando cadáveres. Nuestro grano de arena es decirles que somos familias como vosotras, tratamos de entender vuestro dolor, que sepan que estamos con vosotras y esto nunca puede ser en nuestro nombre. En nuestro nombre puede ser el amor hacia los niños o el respeto hacia la infancia, nunca el ataque hacia personas absolutamente inocentes (y también hemos querido incluir hacia personas culpables, el arrasar con el Estado de Derecho y que sea algo normalizado asesinar personas, aunque fueran culpables de algo, no nos parece lícito)”, explica el miembro del AFA.

No puede ser. No debe ser. Y sobre todo, tiene que dejar de ser.

Los niños nunca son culpables.

Los niños siempre son inocentes.



Concentración de familias a la salida de los coles 🕊️

🗓️Viernes 10 nov

⌚16:30h

📍Entrada @ceiplopedevega#NoEnNuestroNombrehttps://t.co/bk4sozkXtL pic.twitter.com/o8EzOu2QV8 — AFA Lope de Vega (@AFA_LopeDeVega) 8 de noviembre de 2023

Estas conclusiones a las que se refiere Sancho están reflejadas también en un texto, firmado por la Comisión de Relaciones Exteriores del AFA, que se puede leer en la página web de la asociación:

“Condenamos, y no parece descabellado condenar, la muerte como forma de hacer política. Matar no es humano porque matar es acabar con vidas humanas. Condenamos cualquier asesinato de personas inocentes y condenamos cualquier asesinato que se excuse tras la culpa. La muerte no puede ser una herramienta dentro de un estado de derecho. Ni en Israel ni en ninguna parte del mundo...Pedimos, y no parece tanto pedir, respeto a los derechos humanos”. El escrito, mucho más extenso, termina pidiendo “Alto el fuego ya. Alto el fuego siempre”.

La convocatoria acaba de ser lanzada pero ya hemos tenido noticias de distintos centros donde están debatiendo adherirse a la convocatoria con buena predisposición a hacerlo. Será el viernes a la salida del cole.