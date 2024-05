Borja Perdomo: “El presidente del Cabildo ha convertido la recuperación de la carretera LP-2 en la casa de los líos”

El portavoz del Grupo Socialista del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, ha mostrado “su indignación ante los vaivenes que el Gobierno de la institución insular está dando con la recuperación del tramo de la carretera LP-2 que se vio afectada por la erupción volcánica”, se indica en una nota de prensa del PSOE. “Obra -recuerda el consejero- que el ahora presidente decía como alcalde de El Paso que podía recuperar en varias semanas; que anunció después que en las pasadas Navidad empezarían los trabajos, para llegar casi el meridiano del año sin que haya una sola pala trabajando”.

Borja Perdomo ha señalado que “la recuperación de la LP-2 se ha convertido en un auténtico galimatías liderado por el presidente del Cabildo, con la complicidad del Gobierno de Canarias, en el que, finalmente, ha querido introducir al propio Gobierno de España. Una muestra más de que se ha producido un frenazo en la gestión y reconstrucción del Valle de Ariane en el Cabildo de La Palma”.

“Ya en el último pleno, en el que hemos vuelto a preguntar por la situación de este proyecto, nos ha informado el presidente que no descartan la vía de ejecutarlo por un modificado de la obra que se está realizando en la carretera LP-2. Sistema por el que apostamos desde un principio, conscientes de que sería más rápido y coherente para ejecutar”, señala el consejero del PSOE.

“Estoy convencido de que si se hubiera tomado esta opción, las obras ya podrían estar en marcha. Pero la realidad es bien distinta y la opción tomada por el presidente Sergio Rodríguez, de que fuera el propio Cabildo quien ejecutara los trabajos, mediante un convenio con el Gobierno de Canarias, se ha vuelto una ceremonia de la confusión absoluta, en detrimento de los intereses de La Palma y, en especial, de las vecinas y vecinos de Las Manchas y Fuencaliente”, añade Perdomo.

“Confío que este empeño no proceda de un mero capricho porque sea el Cabildo quien haga la obra, porque la reconstrucción no va de medallas, sino de una gestión responsable, rigurosa y empática con las personas afectadas, que es lo que estamos viendo diluirse durante estos últimos diez meses”, apunta.

Borja Perdomo ha rechazado también en el pleno “las acusaciones que ha vuelto a emitir el presidente del Cabildo en medios de comunicación de que el anterior Gobierno insular no estaba interesado en recuperar este tramo de la vía. Nosotros abogamos por la recuperación lo antes posible de esta vía, en cuanto las condiciones del terreno lo permitieran”, recalca.

“Mientras tanto”, agrega, “nunca estuvimos parados un solo instante y se recuperaron las comunicaciones en el Valle de Aridane, gracias a la actuación del Cabildo en la carretera La Laguna-Las Norias, además de la ejecución de una decena de caminos sobre las coladas; también del Gobierno de Canarias con la carretera entre Las Manchas de Abajo y Puerto Naos, y el Gobierno de España con la carretera de la costa”.

Borja Perdomo lamenta que el Gobierno de Coalición Canaria “ha perdido la pulsión de recuperar las comunicaciones y la muestra más evidente no es solo el lío de la LP-2, sobre la que no trabaja ninguna pala, sino que no se ha recuperado un solo camino más en 10 meses”.

El portavoz del PSOE pide al presidente del Cabildo que “se centre de una vez, meta coherencia a la gestión de esta obra y actúe con eficacia con la carretera LP-2 porque es vital para la ciudadanía de esta zona de la Isla, que no puede esperar más para salir del enredo burocrático en la que la han metido el Gobierno del Cabildo de La Palma y de Canarias”.