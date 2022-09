Más Madrid propone subvenciones municipales de hasta 1.000 euros para las familias sin coche

“Se necesitan gobiernos valientes que tomen medidas inmediatas. Nuestra ciudad ha pasado de ser referente internacional en movilidad a estar parada y esto no puede continuar”, explica la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, a la hora de avanzar su medida más llamativa para intentar incentivar el uso de transportes alternativos al coche, que su partido presentará este jueves: pagar hasta 1.000 euros a cada familia que no posea un coche.

La medida se articularía a través de una línea de subvenciones destinada a fomentar el uso de transportes alternativos a las cuatro ruedas y sería progresiva, beneficiando principalmente a las familias de rentas más bajas y proponiendo diferentes abonos (empezando en 500 euros y llegando a los 1.000 citados) en función de los niveles de ingresos en cada hogar.

Más Madrid propone ofrecer la subvención máxima a los hogares con 15.000 euros o menos de renta per cápita, por cada miembro de la vivienda (es decir, que el límite de ingresos para una pareja con dos hijos sería de 60.000 euros en total) y que esta vaya decreciendo progresivamente. El máximo de ingresos para recibir la subvención está fijado en 20.000 euros per cápita y cada hogar con estas características ingresaría 500 euros.

Según el partido de Maestre, hasta 445.548 hogares de la capital no cuentan con ningún coche, lo que supone el 35% del total. Con los limites de renta fijados en la propuesta sale que se beneficiaría aproximadamente un 40% de esas familias, casi 180.000. A nivel técnico, el Ayuntamiento de Madrid podría comprobar los datos a través del padrón de vehículos y del impuesto de circulación, ambos de competencia municipal. La subvención sería puntual y estaría condicionada a no adquirir un vehículo -coche, moto o furgoneta de uso no comercial- en cinco años.

“Madrid tiene que avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, más verde, más amable, con menos coches y más espacio para las bicicletas y los peatones, y esto es posible, lo están haciendo muchas ciudades europeas de nuestro entorno”, apunta Rita Maestre al explicar las ayudas directas que premian a las familias que no tienen coche. “La idea es que estos hogares reciban una bonificación que variará en función del nivel de la renta, pero que iría entre los 500 y los 1000 euros”, añade. “Se trata de tomar iniciativas valientes y decididas para reducir también la contaminación y el calentamiento global para un futuro mejor”.

Además de la subvención municipal por no tener coche, Más Madrid propondrá este jueves ventajas para los ciudadanos que lleven sus vehículos de cuatro ruedas al desguace o rebajas en las tarifas de Bicimad, entre otras medidas de movilidad sostenible.

El precedente de California

La propuesta de Más Madrid forma parte de una batería de propuestas en materia de movilidad que Más Madrid presentará este jueves, cuando quedan menos de nueve meses para las próximas elecciones. La idea es novedosa en España aunque se asemeja a una que pondrá en marcha el estado de California (EEUU) a partir de 2023.

Su gobierno estatal ha lanzado una línea de ayudas anuales a las familias con menos ingresos, aunque en su caso el objetivo es reducir el uso de los coches impulsados por gasolina, por lo que los vehículos que generan cero emisiones no se contabilizan a la hora de entregar la ayuda. En este caso, California concede una ayuda de hasta 1.000 dólares anuales durante cinco años. La campaña comienza el próximo 1 de enero.

El estado de California cuenta con casi 40 millones de habitantes y un enorme problema con el tráfico rodado. Las cifras en algunas de sus ciudades son mucho más dispares que en Madrid. En San José, por ejemplo, el 95% de los hogares cuentan con un vehículo de uso privado. El objetivo de su gobierno es conseguir que su parque automovilístico de cero emisiones represente algo más de un tercio del total en los próximos años.