Los tests masivos se repiten este martes en Villaamil y vuelven a dejar fuera a la ZBS de Infanta Mercedes

Vuelven los cribados masivos a Tetuán. La Comunidad de Madrid ha anunciado que este viernes volverá a practicar cientos de tests de antígenos a los vecinos confinados en el área de salud de Villaamil. Las pruebas médicas tendrán lugar en el Centro de Mayores La Remonta, situado fuera de este área de salud aunque a escaso trayecto.

A las pruebas, con las que la Comunidad de Madrid busca "detectar a población asintomática y cortar las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia de coronavirus", solo podrán acudir los vecinos citados previamente con un mensaje de móvil.

La zona básica de salud (ZBS) de Villaamil ha reducido un 43% la incidencia de la Covid-19 entre sus habitantes desde que comenzó el confinamiento el 26 de octubre, según datos de la Consejería de Sanidad hechos públicos el pasado viernes. Para que se decrete el fin del cierre perimetral las cifras han de alcanzar el 50%, informó en la misma rueda de prensa la Comunidad de Madrid.

Pese a que también están confinados desde la misma fecha que los de Villaamil, los vecinos de la cercana ZBS de Infanta Mercedes aún no han sido llamados a los cribados masivos que efectúa el gobierno regional.

Una acción insuficiente por sí sola

Este tipo de pruebas, con especial sensibilidad en el caso de pacientes con síntomas de la enfermedad, pueden arrojar resultados no concluyentes en el caso de los asintomáticos. Expertos en transmisión de enfermedades ponen en duda la estrategia de los cribados masivos que la Comunidad de Madrid llevan a cabo desde el mes de agosto, que solo están detectando un 0,47% de positivos entre todos los que se hacen pruebas, mientras se renuncia al rastreo de contactos de los positivos.

"El gran problema es que no hemos entendido la utilidad de los cribados. Son útiles cuando hay una población concreta de alto riego de contagio y quieres identificar asintomáticos que no captas con el diagnostico precoz o la investigación de brotes. Pero no sirven de nada si se te van a escapar por otro lado", explicaba hace unos días Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.

Los especialistas consultados por elDiario.es manifiestan bastantes dudas sobre la utilidad real de este tipo de cribados, que recomiendan hacer en lugares muy concretos como residencias, escuelas en las que ha habido brotes o barrios con una elevada prevalencia. También desaconsejan tajantemente invertir recursos en ello mientras se detraen de otras actividades "donde será más probable encontrar positivos y cortar las cadenas de transmisión", como son los contactos estrechos.