Los vecinos denuncian que Martínez-Almeida ha convertido el Paisaje de la Luz en “un parque temático”

Es el final de la fiesta de la moto y un motorista se aproxima a toda velocidad a la rampa. Salta y en el aire hace un mortal. Boca abajo, se suelta de manos. Recupera el control de su manillar. La pirueta sucede a escasos metros de la escultura de la Cibeles, en la plaza frente al Ayuntamiento de Madrid, en la zona protegida del Paisaje de la Luz. La foto del pasado domingo 25 de junio es espectacular, tal y como preveía la Real Federación Motociclista Española. La imagen de la moto voladora da pie a un titular revelador en la web de la asociación: “La Real Federación Motociclista Española se salta la Cibeles en su centenario”.

El próximo 25 de julio se cumplen dos años de la entrada de la ciudad en la preciada Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y, sin embargo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida “no está haciendo nada por protegerlo”, denuncia el secretario de la Asociación Vecinal Retiro Norte, Félix Sánchez Villarejo, en conversación telefónica. “Todavía no existe el Plan Director del Paisaje de la luz y han pasado dos años. Este plan regularía qué tipos de eventos podrían hacerse y qué límites tendrían. Con el Plan no tendría cabida la Fórmula 1, en el Patrimonio de la Humanidad. Se encontraron con el premio de la Unesco y han decidido no gestionarlo. Los vecinos nos oponemos a estos actos”, añade Sánchez Villarejo. Han escrito a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, para denunciar el peligro de estas prácticas y han animado a los madrileños a que hagan lo mismo.

Al cierre de esta edición varias asociaciones implicadas en la gestión del Paisaje de la Luz ultiman una carta dirigida al alcalde en la que denuncian que se han multiplicado las actividades multitudinarias. Conciertos masivos en la plaza de Cibeles, ante la Puerta de Alcalá y en el estanque del Retiro con el monumento de Alfonso XII como escenario, etc. “Todo ello acentúa la fragilidad de los valores medioambientales y reinciden en los aspectos negativos señalados por ICOMOS”, explican en su texto las diversas asociaciones culturales, vecinales y patrimonialistas representadas en el Consejo Cívico y Social. “Manifestamos la necesidad de que los actos a celebrar en el Paisaje de la Luz deben ser coherentes con los valores, históricos, artísticos y medioambientales que propiciaron su catalogación”, indican las asociaciones.

Félix Sánchez Villarejo asegura, además, que estos eventos de motor no han pasado por la consulta del Consejo Cívico, a pesar de ser una condición que impuso la Unesco. “Es el único organismo de participación ciudadana y desde el pasado otoño no se ha reunido. La ciudadanía ha sido excluida de la gestión. No puede ser que nos hayan incluido en la Lista Mundial y lo hayan convertido en un parque temático, contaminado y masificado”, cuenta el secretario y portavoz de la Asociación Vecinal Retiro Norte.

Saltarse la Cibeles

Jordi Tresserras, presidente de la delegación española del Consejo Internacional de Museos (ICOMOS), adelanta a este periódico que han remitido una carta al consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, en la que denuncia los usos inapropiados del espacio protegido. “El pasado 25 de junio pudimos ver cómo se realizaban saltos acrobáticos con motocicletas por encima de la fuente de la Cibeles, uno de los elementos más representativos del patrimonio cultural madrileño y parte integrante del sitio Patrimonio Mundial”, dice la carta.

“Este tipo de actuaciones sin duda suponen un riesgo para la conservación del patrimonio de la ciudad y la salvaguarda del Valor Universal Excepcional que justifica la inscripción del Paisaje de la Luz en la Lista del Patrimonio Mundial”, explican a Mariano de Paco. “Entendemos que esta declaración, además, implica un compromiso por parte de las entidades gestoras de llevar a cabo iniciativas de carácter ejemplar en lo relativo a la gestión y uso de los bienes patrimoniales inscritos”, firma el presidente de ICOMOS, Jordi Tresserras.

Tresserras cuenta a este periódico que es importante que se apruebe de urgencia el Plan Director, porque es el protocolo que debería determinar los usos que pueden darse en los límites del bien de la Humanidad. “Me gustaría saber qué medidas de seguridad tomaron durante la celebración del concurso de motociclismo. Las fotos son muy poco tranquilizadoras. El Paisaje de la Luz tampoco dispone de un plan de riesgos y emergencias. Es urgente que el Ayuntamiento aclare los usos y las compatibilidades del bien. ¿Esto es compatible con estar en la Lista Mundial si está poniendo en riesgo el patrimonio?”, se pregunta Tresserras.

Este periódico también se ha puesto en contacto con el Museo del Prado para conocer si el Ayuntamiento ha consultado a la institución cultural más importante del país si el evento podría poner en riesgo el patrimonio. Desde el museo informan que no han sido consultados.

Patrimonio en riesgo

Los vecinos también lamentan que no exista el Plan Director citado. Incluso las fuentes de la área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid consultadas por eldiario.es opinan que hay otros lugares muy simbólicos donde podrían celebrarse estas exhibiciones del motor. Habla de las cuatro torres o la Castellana, donde no se pone en peligro el patrimonio del Paisaje de la Luz. “En una zona tan sensible va a traer problemas”, explican estas fuentes del consistorio.

Además, informan de que en estos momentos se encuentran redactando los pliegos para sacar a concurso el Plan Director y que, “con un poco de suerte”, estaría listo para ejecutar a partir de otoño de 2024 (tres años después de la declaración del bien). Indican, también, que desconocen quién ha podido autorizar estos eventos y aseguran que “nadie ha preguntado ni informado” sobre el circuito urbano de Fórmula 1. Dan a entender que se trata de una decisión política.

Más Madrid ha realizado una petición de información al Ayuntamiento. Tal y como informa a este periódico, el grupo político quiere saber si la decisión de la Fórmula 1 ha pasado por la Comisión Local y cuál es el informe técnico que ha permitido un circuito entre las calles de Alcalá, Gran Vía, Recoletos y Plaza Cibeles. Además, señalan que la Fórmula 1 figura como medida estrella de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el apartado de Cultura, Turismo y Deporte.

Expulsión de la Lista

Vecinos, organización patrimonialista y oposición política temen que la Unesco ejecute una llamada de atención por las faltas de conservación de la treintena de bienes incluidos en el Paisaje de la luz. Ni siquiera se han tomado medidas para reducir la contaminación en la zona y era la principal condición de la Unesco al Ayuntamiento de Madrid. La ciudad podría entrar en la lista de patrimonio en peligro ante estos hechos y otros como la construcción del macro aparcamiento en los bajos del Hospital Niño Jesús.

La experta Mónica Luengo fue la Coordinadora de la Candidatura Paisaje de la Luz, pero ya no está ligada al Ayuntamiento. Sí forma parte del Comité Científico que debería velar por el Paisaje. Este comité solo se ha reunido una vez y fue para constituirse hace un año. “Supongo que nos convocarán en breve”, dice Luengo. Sobre los concursos de saltos sobre la Cibeles y la Fórmula 1 urbana tiene una opinión clara: “No me parece lo más adecuado y conveniente para el Paisaje de la Luz”, explica a este diario. Indica que el Plan Director es necesario para marcar el modelo de gestión. Al no existir este documento, no existe el protocolo de conservación de los bienes incluidos y la gestión de las actividades. “El Plan Director sirve precisamente para la regulación de estas”, añade.

Esta polémica coincide con la destitución de Luis Lafuente Batanero, Director General de Patrimonio Cultural en el Área de Cultura, Turismo y Deporte de la recién llegada Marta Rivera de la Cruz. Lafuente fue el responsable de rematar los compromisos del Ayuntamiento con la Unesco durante la candidatura y ha sido subdirector de Protección de Patrimonio Histórico en el Ministerio de Cultura, subdirector General de Protección y Conservación de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y Director General de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura. Ocupaba su cargo en el Ayuntamiento desde julio de 2019. Desde el Área de Cultura han preferido no explicar las razones de la destitución de uno de los expertos que hicieron posible que la candidatura de Paisaje de la Luz entrara en la Lista de la Unesco.