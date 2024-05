El Castell de Xàtiva se sotmetrà a restauració de diversos trams amb una inversió de 240.000 euros de Cultura

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport destinarà més de 240.000 euros, finançats amb fons Next Generation, per a restaurar els danys existents en dos trams de llenç de muralla del castell de Xàtiva en els quals s’ha produït despreniments que posen el risc la seua estabilitat.

La directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar, ha assenyalat que estes obres “estaven pendents d’execució des de l’any 2016, quan els tècnics ja van advertir sobre estos danys i la necessitat de dur a terme l’actuació per a evitar una major deterioració així com, sobretot, el risc que podria suposar per als nombrosos visitants del castell”.

No obstant això, durant estos anys esta actuació no s’ha dut a terme. “A això se suma, a més, que la Comissió Mixta, integrada per representants de la Generalitat, que és la titular d’este monument, com de l’Ajuntament de Xàtiva, i que és l’encarregada de fer el seguiment de l’edifici i vetlar per la seua correcta conservació, no es reunia des de 2015”, ha recordat Tébar.

Per a revertir esta situació, la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha convocat recentment el Patronat a una reunió en la qual es va informar l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, de l’inici d’esta actuació per part de la Conselleria.

Recuperació de la muralla

L’actuació, impulsada per l’actual Direcció General de Patrimoni Cultural a Xàtiva, comptarà amb la participació d’un equip multidisciplinari encapçalat per un arquitecte, un arquitecte tècnic i un arqueòleg amb àmplia experiència en intervenció en béns d’interés cultural (BIC) com és el cas de la fortalesa xativina.

En concret, els treballs es duran a terme, d’una banda, en el sector situat al costat del pati d’armes, per a evitar la solsida de la muralla. En este punt, encara que el despreniment és puntual, el deteriorament patit ha deixat el nucli de terra desprotegit.

Això ha provocat tal pèrdua de secció del mur que hi ha risc de col·lapse del front de muralla, la qual cosa podria afectar el cos superior emmerletat i l’espai del pati d’armes.

D’altra banda, la segona de les actuacions previstes es durà a terme en la zona de muralla que dona al vessant sud de la fortificació, pròxima a l’entrada al castell Menor.

En este cas, les obres es realitzaran sobre una gran porció de llenç que ha col·lapsat, provocant la caiguda de rebles vessant avall amb el consegüent risc, no solament per al mateix monument sinó també per a la seguretat de les persones. A més, la part que queda en el seu lloc es troba bombada, la qual cosa suposa un clar indici que també puga esfondrar-se si no s’intervé ràpidament.

La intervenció de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport proposa la recuperació del llenç col·lapsat, mitjançant la construcció del mur de tàpia i el reforç de la zona encara en el seu lloc.