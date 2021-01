DS escala posiciones en el segmento 'premium' con una estrategia doble de producto y servicios exclusivos

A paso lento pero constante, la marca francesa DS se está labrando desde 2014 una posición firme dentro del siempre complicado segmento premium, dominado con mano de hierro por las firmas alemanas de más prestigio, a las que pertenece el 70% de la tarta a repartir. Las cosas se han puesto complicadas para todos los fabricantes en un 2020 atravesado por la pandemia de coronavirus, pero lo han sido menos para esta franja del mercado, como ocurre en todas las crisis, y DS incluso ha sabido capear de mejor manera el temporal.

Así pues, la joven marca del Grupo PSA cerró el año pasado en octava posición del escalafón premium después de comercializar 4.334 unidades, lo que supone un retroceso del 1,5% respecto al ejercicio anterior, pero enmarcado en un segmento que se contrajo un 24,8%.

El modelo más veterano de su gama, el DS 7, registró 3.054 unidades vendidas y un crecimiento del 1,7% sobre el mismo periodo de 2019, en tanto que del pequeño DS 3 se entregaron 1.300 vehículos que representaron una subida del 12,2%.

Dentro del conocido como segmento LEV, que agrupa a los vehículos 100% eléctricos y a los híbridos enchufables -que DS distingue mediante la denominación E-Tense-, la francesa se ha colocado en octava posición del ranking con 840 unidades comercializadas.

Gracias a estas entregas de modelos E-Tense, fundamentalmente, DS ha conseguido un promedio de emisiones de CO2 durante 2020 de 92,97 g/km por coche, lo que le exonera de pagar ningún tipo de sanción de la Unión Europea. Como es sabido, la normativa CAFE (emisiones de combustible medias corporativas, por sus siglas en inglés) prevé multas cuantiosas para los fabricantes cuya media supere los 95 g/km.

La intención de la marca francesa no puede ser otra que continuar por esta senda. Ya actualmente ofrece un catálogo donde todos los modelos tienen alguna versión electrificada, y a partir de 2025 todos los coches de nueva producción prescindirán de motores de combustión.

Hoy por hoy, el DS 3 cuenta con una variante eléctrica pura y el DS 7, de dos híbridas enchufables. El siguiente lanzamiento de la compañía -retrasado por la pandemia-, el DS 9, cuyas primeras entregas tendrán lugar este verano, estará disponible en tres versiones híbridas enchufables, y el DS 4, entre nosotros a finales de año, también utilizará esta tecnología conectable a la red.

El crecimiento de DS se sustenta no solo en esta estrategia de producto que prevé una gama creciente y crecientemente electrificada, sino también en sus servicios exclusivos Only You, que trascienden al mundo del automóvil para satisfacer las aspiraciones de sus clientes por medio del refinamiento y el savoir-faire del lujo francés.

Eventos y experiencias especiales para los clientes de la marca

La fórmula Only You incluye DS Club Privilège, en el que se agrupan eventos y experiencias especiales para los clientes de la marca; DS At Your Service, que es su servicio de atención al cliente personalizado, y Rent a DS, que permite el alquiler de un DS durante un durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto.

Por su parte, el servicio DS Valet evita desplazamientos al concesionario o al taller para entregar o recoger un vehículo. Es un dispositivo que cuenta con todas las garantías higiénico-sanitarias exigibles en estos tiempos y está disponible tanto para operaciones de mantenimiento y reparaciones como para la entrega de vehículos nuevos o de ocasión.

El DS Club Privilège brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables, como disfrutar de una cena en un restaurante reconocido con Estrella Michelin -por solo 20 euros por persona-, acceder a los mejores spas y recibir propuestas de ocio personalizadas. Además, los clientes pueden acceder a condiciones especiales y descuentos en otras firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.

Por supuesto, existe un programa de asistencia en carretera gratuito y de por vida en toda Europa para los propietarios que realicen sus operaciones de mantenimiento en servicio oficial. Si lo que ha interrumpido el viaje es una avería, un técnico intentará solucionar el problema in situ, y si no es posible se procederá a remolcar el coche. En caso de que la situación se prolongue más de tres horas, el usuario y sus eventuales acompañantes recibirán un vehículo de sustitución.

Para disfrutar de todos estos beneficios basta ser poseedor en propiedad -los clientes de renting no están incluidos- de un DS de un máximo de cinco años de antigüedad y descargarse la app MyDS, disponible para móviles iPhone y Android. Gracias a esta se puede conocer además dónde hemos aparcado el coche, prever operaciones de mantenimiento o programar una ruta de navegador, además de acceder por supuesto a los servicios Only You.