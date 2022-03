Entre todas las noticias chungas que tenemos, mire usted por donde, el otro domingo hubo una que me alegró el día. Volvió a aparecer 'Kuki' el famoso canguro que se escapó en un lugar de la huerta murciana, de cuyo nombre sí me acuerdo. El famosísimo canguro llegó a aparecer en distintas cadenas de televisión. Lo inmortalizó un panadero, que a las 4 de la mañana, como a esa hora todos los gatos son pardos, pensó que en aquellos saltos que daba el bicho había gato encerrado. El panadero se quedó atónito y para contar, lo que tal vez no le creerían al día siguiente, sacó su móvil y grabó las correrías de una acera a otra por aquella pedanía de Monteagudo.

Después se supo que ese marsupial australiano que había llegado desde más de 15.000 kilómetros lo había comprado Susana López en un centro de cría y venta de animales exóticos y que tenía la documentación pertinente. 'Kuki', ese canguro parma que mide unos 50 cm de cuerpo y otros tantos de cola, en esa minigranja que la familia tiene un día aprovechó que la puerta estaba abierta y se piró. Desde entonces al canguro se le empezó a ver saltar de un pueblo a otro, de pronto estaba en Alquerías o Casillas, que estaba en Cabezo de Torres. 'Kuki' fue toda una leyenda.

Desde junio del año pasado 'Kuki' que tiene que tener mucho de cuco, no sabemos ni como pasó el verano ni las navidades, pero ha sobrevivido buscándose la vida por esos parajes de la huerta. Hasta que después de nueve meses debió de sentirse mal. Curiosamente un gato lo acorraló frente a la pared del centro de salud y los vecinos consiguieron cerrarle el paso y avisar a la propietaria.

No me digan que ese gato no fue valiente ¿Quién le pone el cascabel al gato? Entre bombas y pandemias, ese gato merece una medalla.