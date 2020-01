Navarra Suma cancela una charla sobre sexualidad en Pamplona ante la presión de Vox

El Ayuntamiento de Pamplona liderado por Enrique Maya, de Navarra Suma, ha cancelado una charla sobre sexualidad que iba a impartir el viernes en la Casa de las Mujeres la experta en género Paola Damonti. La actividad estaba fijada desde hacía varios meses, pero la presión de la ultraderecha en las redes sociales ha provocado que el alcalde de Pamplona haya decidido su cancelación a última hora para sorpresa de la ponente encargada de impartir la charla. La decisión del Consistorio ha provocado una avalancha de críticas del resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento de Navarra, y es que no es la primera vez que Enrique Maya veta una actividad en los meses que lleva como alcalde. En noviembre decidió rescindir de forma unilateral el contrato para una actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimototos' que había sido contratada por el anterior equipo de gobierno, de EH Bildu, por considerarlos "los payasos de cabecera de la izquierda abertzale".

En esta ocasión el veto del alcalde llega después de que Vox exigiera, a través de Twitter, retirar la conferencia titulada ' Brecha orgásmica: de cómo el patriarcado nos persigue hasta en la cama', a pesar de que estaba programada desde hace meses y ya había sido publicitada por el Consistorio a través de sus redes.

"Pamplona explicará a sus ciudadanos la 'brecha orgásmica' y cómo el patriarcado persigue a las mujeres hasta en la cama. No. No es ninguna inocentada ni charla de la secta progre. Es algo que ha preparado el ayuntamiento de Pamplona que dirige Navarra Suma", ha advertido desde su cuenta de Twitter en Pamplona el partido de ultraderecha. A pesar de no tener representación en el Ayuntamiento y de haber obtenido a penas un 1% de los votos en las pasadas elecciones municipales, el mensaje parece haber tenido su efecto en Navarra Suma que ha claudicado ante la presión y ha terminado cancelando la charla.

A la ponente, la experta en género Paola Damonti, le llamó el miércoles -escasas 48 horas antes de que se impartiera la charla- la técnica de Igualdad para avisarle. "Me dijo que era una decisión que venía desde arriba y que consideraban la charla inadecuada", ha criticado en unas declaraciones a Naiz. Además, a través de sus redes sociales ha denunciado la "censura" del Ayuntamiento de Pamplona. "¿Qué pasa? ¿Ya no solo no se puede hacer educación sexual con menores, sino que tampoco se puede hablar de sexo con personas adultas?", criticó.

Según la Agencia EFE el Ayuntamiento tiene previsto reprogramar la actividad para más adelante, aunque con un título distinto. La ponente Paola Damonti asegura que cuando la llamaron para comunicarle la cancelación no le hablaron de esa posibilidad. Por el momento Paola Damonti va a celebrar por su cuenta la charla en la librería Katakrak el día 31 a la espera de que le confirmen desde el Ayutamiento si hay cambio de fecha de su actividad.

Críticas de todos los grupos de la oposición

Todos los grupos de la oposición en bloque han criticado con dureza la decisión del alcalde de Navarra Suma, Enrique Maya, por "haber cedido ante las presiones de la ultraderecha". Geroa Bai consideró "inaceptable" el veto del equipo de Gobierno y mostró su preocupación "al ver que Navarra Suma, lejos de sacudirse los mantras de los grupos más ultraconservadores, hace seguidismo de sus planteamientos, censurando actividades que se enmarcan en el ámbito de la igualdad de género".

El PSN, por su parte, ha indicado que "es absolutamente inaceptable la censura, pero todavía nos parece más grave que venga de la mano de las presiones de la extrema derecha, y que Navarra Suma ceda a la obsesión de Vox contra las políticas de igualdad". Por su parte Podemos ha acusado a Navarra Suma de "aplicar el pin parental a toda la ciudadanía pamplonesa" y decidir "qué contenidos debemos o no debemos conocer".

También desde EH Bildu han reprobado la cancelación de la charla "sin una explicación plausible, con nocturnidad y alevosía", y han exigido que el acto se celebre tal y como estaba programado. "No se puede permitir la deriva censora que está tomando el tripartito de derechas con Enrique Maya a la cabeza, una deriva que implica prohibir lo que no gusta y ceder a las extorsiones de la ultraderecha. ¿O es que Vox va a marcar a partir de ahora la programación de igualdad de la Casa de las Mujeres y del Ayuntamiento de Pamplona?", han criticado.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha manifestado que antes "no se hacía cuestión de Estado de este tipo de cosas" y "ahora se quiere llevar a posiciones extremas todo este asunto". "Nosotros estamos en el centro, con la normalidad, con lo que nos parece y nos vamos a compartir ninguna posición extrema de nadie", ha aseverado.