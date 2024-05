Un parlamentario de UPN rompe la disciplina de voto y apoya vetar a Israel en los Juegos Olímpicos

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha roto la disciplina de voto y se ha desmarcado de la posición de su partido este jueves votando a favor de una resolución en la que se insta al Gobierno de España a que exija al Comité Olímpico Internacional la exclusión de Israel de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Paris el próximo verano. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo/Zurekin (grupo que la ha presentado) y de este parlamentario de UPN. El resto de parlamentarios regionalistas se han abstenido, al igual que los del PSN, mientras que PP y Vox han votado en contra.

En el texto, Contigo/Zurekin, la coalición de Podemos, IU y Batzarre, destaca la “falta de respuesta de Israel a las llamadas a la paz y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario formuladas por la ONU y su Consejo de Seguridad” y por ello subraya “la imposibilidad de conjugar la actitud 'genocida' del Estado hebreo con el espíritu olímpico”.

Iñaki Iriarte, que en noviembre de 2023 también rompió la disciplina de voto y apoyó, al contrario que UPN, una declaración institucional en la que se exigía a Israel cumplir “la legalidad internacional” en Gaza, ha vuelto a desmarcarse de la postura del partido regionalista, que en esta ocasión se ha abstenido. “Compartimos el análisis, pero ni esta Cámara ni ningún gobierno tiene ninguna competencia sobre una entidad que es privada”, ha señalado el portavoz de UPN, Javier Esparza, para justificar la postura de su partido. “Creo con franqueza que este acuerdo, compartiendo el análisis, no nos corresponde hacerlo a nosotros. Para nosotros es muy importante no entrometernos en decisiones de entidades privadas”, ha apuntado, tras añadir que “estar por la paz en Palestina no es aprobar o no aprobar esta moción”.

Iñaki Iriarte, a quien es frecuente escucharle intervenciones en euskera, también se desmarcó de UPN en la pasada legislatura para pedir perdón a las familias de víctimas de la violencia policial lamentando que su partido durante los últimos 40 años “no lo ha hecho todo bien” para facilitar la convivencia en Navarra.