UPN pide perdón a las familias de las víctimas de la violencia policial: “No supimos manifestar nuestro cariño”

El principal partido de Navarra, Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha gobernado la comunidad foral durante décadas y que ahora lidera la oposición al Gobierno de la socialista María Chivite dentro de la coalición Navarra Suma con PP y Ciudadanos, ha pedido perdón a las víctimas de la violencia policial por no haber sabido manifestar su "cariño" a las familias.

En una intervención en euskera en una comisión en el Parlamento de Navarra, el portavoz en materia de paz y convivencia de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha hecho "autocrítica" y ha lamentado que su partido durante los últimos 40 años "no lo ha hecho todo bien" para facilitar la convivencia en Navarra. A este respecto ha pedido perdón en nombre de UPN. "Entendemos que en el caso de Mikel Zabalza, Mikel Arregi o Germán Rodríguez no supimos manifestar nuestro cariño a sus familiares ni respaldar como es debido su derecho a la Justicia. Y no nos cuesta pedir perdón a las familias si nos equivocamos", ha enfatizado el parlamentario.

Iriarte, que además de ser parlamentario de Unión del Pueblo Navarro es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV), ha resaltado que su formación nunca ha hecho uso de la violencia apostando siempre "por la defensa de nuestras ideas mediante el uso de la palabra". "Nosotros no hemos utilizado la violencia contra nadie, no montamos el GAL ni hicimos la guerra contra quienes nos la hicieron a nosotros", ha destacado.

En su intervención en la sesión parlamentaria, Iñaki Iriarte ha realizado una defensa de la importancia de "no convertir" la paz y la convivencia "en un tema partidista", teniendo "una mirada a larga distancia y una actitud responsable" por los intereses de "los navarros de futuro". "No debe ser el ingrediente de un juego de alianzas provisional, ni un ingrediente para sacar adelante unos presupuestos", ha criticado.

También ha recalcado que materia de convivencia puede haber "pluralidad de opiniones", se debe fijar como límite "la condena de la violencia ilegítima". "Nosotros [UPN y Navarra Suma] por supuesto que condenamos el GAL, el Batallón Vasco Español, los asesinatos de Josu Muguruza o Santiago Brouard, igual que cualquier abuso o maltrato. Por eso insistimos en exigir a EH Bildu que diga que ETA era criminal y terrorista y que colaboren en esclarecer los crímenes que quedan por esclarecer. No buscamos humillar a nadie".

Minuto de silencio en Euskadi por Santiago Brouard

Estas palabras de reconocimiento y perdón de UPN llegan a escasos días del aniversario de las muertes del dirigente de Herri Batasuna y parlamentario vasco, Santiago Brouard, asesinado el 20 de noviembre de 1984 por el GAL, y de Josu Muguruza, a quienes el propio Iriarte ha hecho referencia. Este jueves además en Euskadi todos los partidos que componen el Parlamento vasco, incluido Vox, han guardado un minuto de silencio en recuerdo de Brouard.

La Cámara vasca realiza cada año en el pleno más cercano a la fecha del aniversario un homenaje a los cuatro parlamentarios vascos asesinados en atentados terroristas. Son además de Santiago Brouard, los socialistas Enrique Casas y Fernando Buesa, y dirigente del PP donostiarra Gregorio Ordóñez.