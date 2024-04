Chivite envía su apoyo a Pedro Sánchez: “No es un ataque a la persona, se pretende deslegitimar la democracia”

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha querido enviar su apoyo al presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras su anuncio, a través de una carta, de que medita no seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de “acoso y derribo” que dice estar sufriendo junto a su familia por las informaciones vinculadas a su esposa, Begoña Gómez. Chivite, que le ha trasladado en privado su respaldo y el “de toda la federación socialista de Navarra”, ha criticado que no se trata de un “ataque a la persona”, sino de “un ataque a las instituciones para deslegitimar la democracia”.

“Lo que pone en riesgo no es al presidente Pedro Sánchez, lo que pone en riesgo es a la democracia”, ha aseverado la presidenta navarra, quien ha señalado que se siente “identificada” con estos “ataques”, recordando que hace unas semanas un grupo de agricultores llevó sus protestas hasta su vivienda familiar donde se encontraban sus hijos, menores de edad.

Chivite ha señalado que lleva “mucho tiempo” advirtiendo de que se atraviesa un momento de “emergencia democrática”. Los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones, esto es una historia que se repite, que ha ocurrido también en otros países. Podemos ver lo que pasó en Nueva Zelanda con la presidenta Jacinda Ardern, podemos ver lo que pasó también con la presidenta de Finlandia“, ha afirmado.

“Yo ya lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. En el marco de la campaña de las elecciones generales ya lo dije. Advertía de que estamos en un momento de emergencia democrática y creo que los hechos, lamentablemente, me van dando la razón. Los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones, esto es una historia que se repite, que ha ocurrido también en otros países. Podemos ver lo que pasó en Nueva Zelanda con la presidenta Jacinda Ardern, podemos ver lo que pasó también con la presidenta de Finlandia”, ha afirmado. “El tiempo me ha dado la razón”, ha añadido.

Pero para Chivite en esta ocasión se han traspasado “todos los límites”. “Es una denuncia presentada por un pseudosindicato de la ultraderecha, que ya ha presentado denuncias en otras ocasiones que se han quedado en nada, con recortes de pseudonoticias basadas en ninguna prueba y ningún dato. ¿Es esto una crítica política? No, no lo es, se han traspasado todas las fronteras del acoso personal por quién es, no la persona, si no la institución”, ha solemnizado.

La presidenta de Navarra ha indicado que le “gustaría” que Pedro Sánchez siguiese al frente del Gobierno, pero que “respeta” el proceso “que él mismo se ha dado”.