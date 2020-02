El Gobierno de Chivite avanza con paso firme hacia sus primeros presupuestos de la legislatura tras decaer la enmienda a la totalidad de Navarra Suma

El Gobierno de Navarra liderado por la socialista María Chivite ha superado sin problemas el primer escollo para poder sacar adelante sus primeros presupuestos de la legislatura. Este jueves el pleno de la Cámara foral ha rechazado por mayoría la única enmienda a la totalidad presentada a las cuentas del Ejecutivo para el 2020. La enmienda presentada por Navarra Suma (UPN, PP, y Ciudadanos) tan solo ha contado con los votos favorables de los miembros de esta formación y ha sido tumbada con los votos contrarios del resto de formaciones que componen el Parlamento (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra).

De esta forma el proyecto de presupuestos de Navarra para este año seguirá su trámite parlamentario. El acuerdo entre el Gobierno foral y EH Bildu para las cuentas en el que se incluía, entre otros puntos, el voto negativo a cualquier enmienda a la totalidad presentada, ha sido respetado por la formaión abertzale y la enmienda de la coalición liderada por UPN ha decaído.

Las siguientes fechas marcadas en el calendario son los días del 10 al 18 de febrero, en los que se procederá al análisis de las enmiendas parciales y su votación en Comisión. A partir de ahí, el dictamen de la Comisión será elevado a pleno el día 27 de febrero, para su definitivo debate y votación en la Cámara. En ese debate todo hace indicar que las cuentas serán aprobadas por la mayoría del pleno, para ello el Gobierno necesita el voto favorable o la abstención de una de las dos fuerzas de la oposición (Navarra Suma y EH Bildu) y tras el acuerdo alcanzado con EH Bildu así será.

Un acuerdo por el que el Gobierno de Navarra se comprometió a subir el techo de gasto en 16 millones de euros, el coste de las enmiendas pactadas con la coalición abertzale entre las que se encuentra la adelantada por este periódico de elaborar un estudio para implantar un complemento a las pensiones más bajas de los navarros a través de la Renta Garantizada, en lugar de a través de una reducción del IRPF, como hace en la actualidad, lo que beneficiaría a los pensionistas. También se recoge en el acuerdo la ampliación de la plantilla de la Policía Foral para "garantizar la prestación de los servicios derivados de las transferencias de tráfico y seguridad vial" o la creación de una partida "ampliable" de 10 euros para construir el Fondo Climático de Navarra.

Navarra Suma critica los presupuestos por ser "los mismos que los del cuatripartito"

En el pleno de este jueves se ha podido ver el distanciamiento entre el PSN y Navarra Suma que ha impedido un acuerdo entre ambas formaciones. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha acusado a Navarra Suma de no tener voluntad de negociar, mientras que la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha subrayado que fue el Gobierno el que no quiso negociar y ha criticado que "el reparto de recursos en estos Presupuestos se hace de forma idéntica a 2019, no ha cambiado nada". "¿Qué quieren para Navarra? ¿Lo mismo que el anterior cuatripartito quiso?", ha planteado. Valdemoros ha manifestado que estos Presupuestos "no son adecuados para Navarra en las circunstancias actuales".