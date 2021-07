Los bomberos prevén extinguir en las próximas horas el incendio del Vedado de Eguaras si las condiciones lo permiten

El incendio del Vedado de Eguaras, en el parque natural de Bardenas Reales, está ya estabilizado, aunque todavía no se puede dar por controlado. Se prevé poder extinguirlo en las próximas horas, si las condiciones climatológicas lo permiten. Así se lo ha transmitido el personal del Servicio de Bomberos de Navarra a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que ha visitado este viernes la zona afectada por el fuego.

Acompañada por el vicepresidente Javier Remírez y el presidente de Bardenas Reales, José María Agramonte, la presidenta ha lamentado las consecuencias del incendio y, a la espera de las estimaciones definitivas, ha adelantado que el fuego podría haber afectado al 80-90% de la reserva del Vedado de Eguaras, informa Europa Press.

El incendio, que se inició el martes por la tarde en un campo de cereal, ha afectado al arbolado del Vedado de Eguaras, especialmente en sus cotas más bajas donde está casi completamente quemado, aunque con diferente grado de intensidad ya que la elevada velocidad de propagación hizo que en determinados puntos los daños fueran superficiales. Por esa razón no es posible determinar la superficie incendiada. En cualquier caso el daño medioambiental es muy elevado al tratarse de una zona de alto valor ecológico, ha informado el Gobierno navarro en un comunicado.

El director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, José Javier Boulandier, y el director del Servicio de Bomberos de Navarra, Francisco Javier Baldanta, han recibido a la presidenta en el Puesto de Mando Avanzado, donde le han detallado, mediante imágenes aéreas, dónde se originó el fuego, los frentes que ha tenido durante estos días y cómo ha sido el desarrollo del incendio.

Chivite ha agradecido personalmente el esfuerzo y dedicación del personal del Gobierno de Navarra y de los equipos llegados del Gobierno de Aragón y del Gobierno central, así como la implicación de la población de los municipios limítrofes, que han colaborado en el control de fuego con su maquinaria agrícola. "Bomberos, forestales y personas voluntarias, agricultores, que han venido a echar una mano... quiero agradecer a todos el esfuerzo y la buena coordinación de todos los equipos", ha destacado la jefa del Ejecutivo foral.

No obstante, María Chivite ha pedido también "prudencia", porque el fuego, aunque está estabilizado, no está completamente controlado. "Los equipos tienen que seguir trabajando", ha recalcado, sobre todo, ante las condiciones climatológicas adversas que se prevén para este viernes. El incendio pudo ser estabilizado en el día de ayer, con el establecimiento de un perímetro que no se ha rebasado. No obstante, las condiciones meteorológicas serán determinantes para conseguir controlar por completo el fuego. De hecho, para primeras horas de la tarde de hoy se esperan vientos fuertes del suroeste, con rachas de hasta 51 km/h, muy cálidos y extremadamente secos, con lo que la humedad caerá hasta el 6%.

La situación variará de nuevo en torno a las ocho de la tarde, cuando el viento girará y soplará de norte, más fresco y húmedo, pero en dirección a zonas que no se han quemado lo que supone un riesgo añadido. Todo ello hace que cualquier rebrote pueda descontrolarse con unas consecuencias imprevisibles, han advertido desde el Ejecutivo foral. Ante esta situación, la presidenta no ha querido perder la oportunidad de trasladar a la ciudadanía la importancia de "redoblar esfuerzos para evitar acciones que podrían desembocar en situaciones como ésta".

Los responsables del operativo de extinción han realizado un vuelo de reconocimiento a primeras horas de esta mañana y han decidido mantener en el lugar dotaciones forestales y personal de los parques de Tafalla, Sangüesa, Lodosa y Tudela, además de dos Brigadas Helitransportadas contra Incendios Forestales (BHIF) con sus helicópteros. Asimismo, permanece en el lugar personal del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra. Cuentan con el apoyo de un bulldozer y vecinos de Valtierra con tractores, que realizan labores de desbroce y cortafuegos, y de voluntarios de Cruz Roja, que prestan labores de avituallamiento e intendencia.