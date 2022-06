Cuando el PSE integraba a Navarra y tenía grupo propio en el Congreso

El 3 de abril de 1979, en las que fueron las primera elecciones a un parlamento autonómico —las del Parlamento de Navarra— y municipales en España, los socialistas que se presentaron a los comicios en Navarra lo hicieron integrados en el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y no en el de Navarra, que no se fundaría hasta tres años más tarde, en junio de 1982, efeméride de la que los socialistas de la comunidad foral celebraron su cuarenta aniversario la semana pasada. En puridad, en 1979 sí que existía una agrupación socialista en Navarra (fundada en 1974), si bien no se trataba de una federación independiente y se encontraba integrada dentro del PSE.

Fue bajo esas mismas siglas, las del Partido Socialista de Euskadi, como se presentaron a las elecciones al Senado en 1977 y al Congreso de marzo de 1979. Se da la circunstancia que en aquellos primeros comicios tanto los socialistas vascos como los catalanes formaron grupo propio. Así, entre los nueve diputados del grupo parlamentario socialista vasco, se encontraba el navarro Gabriel Urralburu, quien posteriormente, en 1984 fue nombrado presidente de la comunidad foral, cargo que desempeñó hasta 1991. En 1998 fue condenado por corrupción dentro de la conocida como trama navarra del caso Roldán a once años de cárcel por el cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas.

Fue de hecho en 1979 cuando la tesis de la creación de una “Navarra diferenciada” defendida por José Antonio Asiain fue ganando fuerza dentro de los impulsores del partido en Navarra, que hasta entonces eran mayoritariamente partidarios de la integración de Navarra en una estructura política común con Euskadi, tal y como señala el historiador Mikel Bueno en su tesis doctoral 'El PSOE y la UGT en Navarra (1974-1982): creación, formación y desarrollo'.

Así, se puede leer en una entrevista publicada en la revista 'Punto y Hora de Euskal Herria' en febrero de 1977 al socialista Víctor Manuel Arbeloa, el primer presidente del Parlamento foral y, según el histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti, el ideólogo del cambio y la constitución del Partido Socialista de Navarra (PSN) defender la integración de la comunidad foral en el País Vasco: “La mayoría de nosotros somos par­tidarios de la integración de Navarra en Euskadi, porque Navarra es parte del País Vasco. Eso lo hemos dicho siempre. [...] Nosotros partimos de que Navarra es un ente político complejo —eso nadie lo duda— y que tiene una enorme personali­dad. Creemos que ha de ser totalmente compatible la integración en Euskadi con la expresión política de la personalidad de Navarra dentro del conjunto vasco y de todos los pueblos de España”. Se da la circunstancia de que varias décadas después, en 2002, Arbeloa abandonó el PSN por ser contrario a la estrategia de la dirección del partido de hacer oposición a UPN.

En aquella época, incluso, los socialistas vascos (incluidos los navarros) celebraran el día de la patria vasca o Aberri Eguna, una conmemoración que coincide siempre con el Domingo de Resurrección y que ahora es exclusiva de PNV e izquierda abertzale (con la excepción de Podemos en alguna ocasión).

Sin embargo, tal y como relata el propio Arbeloa en su artículo “Primeros pasos del PSN-PSOE (1973-1977)”, en 'Príncipe de Viana', los socialistas navarros defendían que la hipotética integración de Navarra en Euskadi debería decidirse en las instituciones forales una vez fuesen constituidas, tesis que luego e incluyó en la Constitución de 1978 en la disposición transitoria cuarta.

Una vez se aprobó real decreto que democratizaba las instituciones forales navarras y de cara a las elecciones al Parlamento foral de 1979, los socialistas navarros cambiaron de postura respecto a la integración de Navarra en Euskadi y apostaron por la defensa de una comunidad foral independiente de las tres provincias vascas.

Con este precedente, tres años después, en 1982 los socialistas navarros constituyeron formalmente el PSN como partido autónomo del PSOE fuera del PSE, con Gabriel Urralburu como primer secretario general. “Navarra decidió libremente que iban por caminos distintos en función de su propia autonomía”, recuerda a elDiario.es Javier Rojo, expresidente del Senado y dirigente histórico del PSE.

Rojo recuerda como al finalizar aquel congreso en el que se culminó la fundación del PSN existía entre algunos socialistas dudas sobre el futuro del proyecto, si bien destaca que “no supuso ningún contratiempo” en las relaciones entre los socialistas vascos y navarros. “Había una corriente muy nacionalista muy potente para incorporar Navarra a Euskadi y el PSOE se desmarcó”, señala Javier Rojo, que asegura que la separación del PSN del PSE “fue un acierto”. “Hubiese habido más confrontación, más fuerza para que Navarra se incorporase a Euskadi”, destaca.

Cuarenta años después de su fundación, el PSN encabeza por cuarta vez en su historia el Gobierno foral. Un ejecutivo de coalición con Geroa Bai y Podemos que ha contado con el apoyo externo de Izquierda-Ezkerra y de EH Bildu para aprobar los tres presupuestos de la legislatura. El PSE, por su parte, es ahora PSE-EE tras fusionarse en la década de 1990 con Euskadiko Ezkerra, que también operaba en Navarra. El PCE, sin embargo, tiene una misma organización para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra aunque, a la vez, IU dispone de federaciones diferenciadas.