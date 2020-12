El PSN apoyará los Presupuestos de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona

El Gobierno municipal de Pamplona y el grupo del PSN han suscrito este lunes a las 9 horas un acuerdo para aprobar los Presupuestos municipales de 2021, después de que el equipo de Gobierno haya aceptado las condiciones planteadas por los socialistas, según informa Europa Press.

En un comunicado, el PSN de Pamplona ha considerado un "éxito social" el acuerdo con el equipo de Gobierno para los Presupuestos del año 2021, con "logros históricos como la gratuidad de las escuelas infantiles a partir del próximo curso". "A esto hay que sumar importantes avances en movilidad sostenible, entre los que se encuentran reivindicaciones como la eliminación de plazas de aparcamiento en Pío XII y la colocación de zona ajardinada y mobiliario urbano en su lugar, la reversión del tráfico libre en Padre Moret y el corredor sostenible de Labrit con carril bici y bus", ha añadido.

Además, se elimina "cualquier pago por parte del Ayuntamiento de Pamplona para la pasarela del Labrit" y se incluye la construcción de vivienda social en Ripagaina.

En cuanto al primer punto, el PSN ha explicado que lleva "mucho tiempo reclamando que sean los responsables de los desperfectos los que paguen el arreglo de la pasarela y no Pamplona, que ya pagó esta construcción en su día".

En el tema de vivienda, el "plan anticrisis en materia de vivienda social en colaboración con el Gobierno de Navarra, presentado y apoyado mayoritariamente en pleno, también será impulsado, así como las iniciativas contra la pobreza energética".

Por otro lado, el PSN ha valorado que se reurbanizará el entorno del monumento a los Caídos "desde una perspectiva de la memoria histórica" y se impulsarán "diversas iniciativas en igualdad, barrios, cultura o deporte, así como la construcción del aparcamiento subterráneo y polideportivo de Santo Domingo, un proyecto impulsado en su día por los socialistas y de gran necesidad para el barrio".

Este acuerdo será controlado periódicamente por una comisión de seguimiento, que se reunirá ordinariamente una vez al mes, y de manera extraordinaria cuando así lo solicite alguna de las partes, con la presencia de quienes las partes consideren oportuno y, en cualquier caso, con la asistencia del alcalde y de la portavoz municipal socialista.

El PSN ha considerado que "en este momento excepcional por la pandemia es necesaria una actitud responsable", razón que les ha llevado a "presentar enmiendas exigentes y a no imponer un 'no' de entrada a los Presupuestos". "Creemos que el objetivo de un partido político debe ser conseguir sacar adelante propuestas que mejoren la vida de la ciudadanía, y no centrarse en la crispación como hacen otras fuerzas políticas", ha afirmado el grupo socialista, que ha mostrado su "satisfacción por que el equipo de Gobierno haya aceptado" sus propuestas.