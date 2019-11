Amaia Zugasti Paternain gana el II Premio del Colegio de Economistas de Navarra al Mejor Trabajo Fin de Grado

Amaia Zugasti Paternain, graduada en Economía por la Universidad Pública de Navarra, ha resultado ganadora de la segunda edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA, organizado por el Colegio de Economistas de Navarra. La fase final -en la que compitieron cinco candidatas- y el acto de entrega de premios tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en la universidad.

El trabajo de Amaia Zugasti lleva por título 'Incidencia de los robots sobre el PIB, el empleo y la desigualdad: un análisis empírico con datos de panel'. En él se explica cómo el número de robots ha crecido de forma significativa en la mayoría de los países desarrollados y cómo su uso va a tener un impacto en la productividad y el crecimiento de los países. La autora realiza un breve recorrido por la historia de los robots, la inteligencia artificial y hace un análisis descriptivo de cinco países de la OCDE.

Asimismo, para analizar los posibles efectos que han generado la introducción y difusión de robots en el PIB per cápita, en la tasa de empleo y en la desigualdad, ha realizado estimaciones econométricas con datos de panel. Entre sus conclusiones, indica que los robots impactan positivamente en el PIB per cápita, de forma negativa en la tasa de empleo y no influyen en la desigualdad, ha informado la UPNA.

El resto de finalistas -que recibirán también colegiaciones gratuitas durante dos años- y sus trabajos han sido: Anais Arana Lanzos, del Doble Grado en ADE y Derecho, con su trabajo 'Un análisis estadístico de los factores institucionales que influyen en el desarrollo financiero'; Ane Bakaikoa Pedrosa, del Programa Internacional del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía, 'The effects of the ECB's quantitative easing on lending, deposits and financial stability'; Natalia Pinel Lara, también graduada en el citado programa internacional, con el trabajo: 'Short-termism in current financial capitalism. An extension to the private equity industry'; y Saray Sarasíbar Larraya, del Doble Grado en ADE y Derecho, con el trabajo: 'Tributación de los beneficios empresariales en la unión europea: elusión fiscal'.

El jurado valoró la calidad científica y técnica de los trabajos presentados al certamen, el rigor en el manejo de las fuentes y la consistencia interna del trabajo, la corrección de estilo y claridad en la expresión y presentación. Los miembros del jurado en esta edición fueron el decano del Colegio de Economistas de Navarra, Ángel Luis Chocarro; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA, Emilio J. Domínguez Irastorza; Fermín Elizalde Fernández, vicedecano del Colegio de Economistas de Navarra; y Salomé Goñi Legaz y Nuria Osés Eraso, vicedecanas de la citada facultad.