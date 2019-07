Arranca la segunda edición de F2P Campus Vitoria-Gasteiz

Después del éxito de la primera edición, Artium, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo, acoge durante los dos próximos meses un encuentro que traerá hasta la capital vasca a casi una veintena de algunos de los más destacados expertos internacionales en un sector que factura ya en España más de 1.530 millones de euros anuales y que da trabajo a más de 6.000 personas. 5 equipos de Canadá, Finlandia, Rusia, Serbia y España, seleccionados entre 19 candidaturas de 11 países diferentes, desarrollarán sus proyectos de videojuegos de la mano de estos expertos y bajo la dirección de Jon Beltrán de Heredia y Raúl Herrero, los co-directores del Campus que, entre otros proyectos, han participado en la creación de videojuegos tan importantes como Comandos. “Creemos que un evento de estas características posiciona a Vitoria-Gasteiz y a Euskadi como un referente en la industria del videojuego en general y del sector free-to-play (los videojuegos en los que no hay que pagar para jugar), en particular. Este aspecto es muy importante ya que es un nicho de actividad económica en continua expansión.

De hecho, estudios de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) señalan que en 2021 ya habrá más de 12.000 personas trabajando en este sector en todo el Estado. En la actualidad, estas mismas fuentes señalan que en Euskadi se factura ya algo más del 5% del total de la industria en España, detrás de otras comunidades como Cataluña y Madrid (líderes destacados) y Valencia y Andalucía, que les siguen a más distancia”, señalan los responsables organizativos del campus alavés.

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho hincapié en la necesidad de “fomentar el talento” de las y los jóvenes que desarrollan su carrera profesional en el campo de los videojuegos, y en que iniciativas innovadoras como el F2P Campus son un ejemplo porque “sitúan a Álava en el mundo” de este sector formativo y de negocios.

Mientras, el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha subrayado la importancia de impulsar ámbitos ligados a la creatividad como el de los videojuegos: “Desde la perspectiva del impulso a las Industrias Culturales y Creativas, las instituciones vascas estamos realizando un esfuerzo por impulsar esos ámbitos ligados a la creatividad que tradicionalmente se han situado en los límites de la cultura. Hablamos del diseño, la moda, las industrias de la lengua o los videojuegos. El Campus F2P es un ejemplo de esa apuesta. Además, el terreno de los videojuegos es especialmente importante, puesto que sirve para impulsar otros ámbitos culturales. Para desarrollar videojuegos son necesarios ilustradores/as, diseñadores/as, músicos/as o guionistas”.

Por último, el alcalde se ha felicitado por el éxito de la primera edición del campus. “Abordamos ahora una segunda edición con el convencimiento de que el futuro pasa por las industrias culturales, como generadoras de empleo y dinamizadoras de la economía. Celebrar en Vitoria-Gasteiz este encuentro hace que el sector ponga a nivel mundial su mirada en nuestra ciudad y eso nos aporta un plus para darnos a conocer como una superciudad referente a nivel europeo y para atraer talento de fuera, además de sacar partido al talento local. Queremos que Vitoria-Gasteiz se consolide como espacio de oportunidad para nuevos desarrolladores de videojuegos. De hecho, de los equipos que participaron en la primera edición de F2P Campus, uno se ha quedado aquí a trabajar”, ha explicado Gorka Urtaran.

Red Meat Games (Canadá), Tuokio (Finlandia), Unnyhog (Rusia), PWNRS (Serbia) y Evil Zeppelin (Barcelona) son los nombres de los 5 equipos que han presentado hoy sus proyectos de videojuegos que van a desarrollar en el F2P Campus Vitoria-Gasteiz. Ellos son los ganadores de un complicado proceso de selección en el que han participado 19 equipos de 11 países.

“Este año la calidad ha sido superior a la de la primera edición y ha estado más reñida la decisión final. Para nosotros, el haber tenido varias candidaturas de países referentes en el diseño de videojuegos como Finlandia o Canadá nos da ya una muestra de la consolidación de este encuentro a nivel internacional en tan sólo un año”, explican los co-directores del campus vitoriano. En esta edición, además, van a participar en alguna de las sesiones dos equipos más, se trata de Hunters of Magic, de Bilbao, y de un equipo danés que, a pesar de renunciar a presentar candidatura por no poder estar los 2 meses en Vitoria-Gasteiz, acudirán por su cuenta pagándose los gastos a varias sesiones por la calidad de los mentores.

Más eventos con la ciudadanía



El F2P Campus Vitoria-Gasteiz va a tener una apretada agenda de eventos hasta el próximo 26 de septiembre, día del Demo Day final, que comienza el próximo martes 23 de julio con una cita doble. Por la mañana, en colaboración con Álava Emprende se celebrará un Ekin Breakfast para hablar sobre emprender en el sector de los videojuegos que contará con la participación de los co-directores del Campus y los ejemplos de dos proyectos ubicados en Euskadi. Se trata por un lado de uno de los equipos que participaron en la primera edición del campus, Hypeful, de Málaga que a principios de año cambiaron su sede a Vitoria-Gasteiz y ya trabajan desde el semillero municipal de empresas del Casco Medieval y de la empresa bilbaína Hunters of Magic. Sus responsables compartirán con los asistentes su visión de un mercado que ya ha superado con creces a otras alternativas de ocio audiovisual como el cine. La cita será a las 9.30 de la mañana en el Palacio de Villasuso y está abierta a todo el público que puede inscribirse a través de la web de Álava Emprende, www.alavaemprende.com.

Por la tarde, será el turno de la primera de las charlas abiertas que se programarán a lo largo de todo el campus y que impartirán los expertos nacionales e internacionales que acuden como mentores al campus. En esta ocasión, el invitado es Sven Liebich, Vicepresidente de Arte en una de las principales empresas del sector, Social Point. Liebich es un director creativo que desde 1997 ha participado en la creación de videojuegos muy conocidos en el sector como The Settlers o Lord of Ultima. Tanto lo que queda de julio, como en agosto y en septiembre estas charlas abiertas se van a celebrarse en la Sala Luis de Ajuria de Dendaraba y en la Casa del Cordón con la participación de figuras de la talla de Stephane Assadourian o Eugene Yailenko, que repiten visita a la capital alavesa después de que el año pasado compartieran ya su conocimiento con los participantes del campus. El primero es uno de los creadores de la famosa saga Assassins´ Creed y el segundo, fue diseñador jefe de videojuegos como C.A.T.S., King of Thieves y Cut the Rope 2. Entre las nuevas incorporaciones de mentores se encuentran otros expertos como Gerard Fernández, CEO y fundador de Omnidrone o el desarrollador indie Carlos Coronado.

Los participantes en esta segunda edición van a tener también la suerte de aprender de marketing con Tilting Point, una importante editora americana que cuenta con un fondo anual de más de 100 millones de dólares para promocionar videojuegos en las diferentes plataformas. “El marketing es una de las grandes carencias de los equipos que comienzan, así que este aspecto les va a ayudar a impulsar su producto a nivel mundial”, apunta Jon Beltrán de Heredia.

Por último, el F2P Campus va a contar también con la participación del alavés Iñaki Amurrio, jefe de animación de Zeppelin TV y director de Katsula, los responsables de la próxima serie de animación que Netflix estrenará en 2020 basada en el cuento de la escritora Laura Gallego “Memorias de Idhun”. “Nos parece importante generar sinergias entre la industria local y el campus porque de estas colaboraciones pueden salir nuevas iniciativas o proyectos porque la animación es uno aspecto fundamental en el lanzamiento de un videojuego”, subraya Raúl Herrero.

F2P Campus Academy

Sin embargo, la gran novedad de la segunda edición del F2P Campus Vitoria-Gasteiz es el F2P Campus Academy, una idea que surge con el objetivo de crear nuevas vocaciones de jóvenes que quieran sumarse a la industria del videojuego ya que cada vez se necesitan más perfiles especializados en diferentes áreas. Se trata de un taller abierto al público en general en el que los asistentes podrán desarrollar su primer videojuego sin necesidad de tener antes ningún conocimiento previo. El taller se celebrará el próximo 21 de septiembre en la Casa del Cordón pero antes, el 25 de julio se celebrará un primer taller piloto en el marco de la Euskal Encounter organizada por la Fundación Euskatel.

El F2P Campus Vitoria-Gasteiz es una iniciativa impulsada por Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bajo la coordinación de BIC Araba. En esta edición, cuenta también con importantes patrocinios privados como el de la Fundación Euskaltel, la Fundación Vital, ENTI, la Escuela Universitaria de videojuegos adscrita a la Universidad de Barcelona o Amazon, entre otros.