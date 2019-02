El CHN coordina un estudio estatal para analizar la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad en pacientes ingresados

Durante el estudio se seleccionarán pacientes de forma aleatoria y se realizarán cribados de DRE a las 24 horas del ingreso; se llevará a cabo una valoración del conocimiento de este riesgo por parte de los pacientes; y se analizará la afectación en su calidad de vida. El proyecto permitirá, así, conocer la dimensión de la DRE al ingreso; y realizar la comparativa entre centros de distintas comunidades autónomas, de diferente dimensión y con variada dotación profesional. Una vez realizada la recopilación de estos datos reales, su análisis posterior permitirá implementar las medidas necesarias para un mayor conocimiento de la patología por parte de la población, así como una mejor atención, tanto en Atención Primaria como a nivel hospitalario.

El proyecto SeDREno está respaldado por la 'Alianza Más Nutridos', que engloba 9 sociedades científicas, el Consejo General de Enfermería y el de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así como la Alianza General de Pacientes.

Este trabajo, el segundo en el que participa el CHN, actualizará los datos obtenidos hace 10 años a través del estudio PREDyCES en el que se analizaron las cifras extraídas del antiguo Hospital Virgen del Camino. Entonces, el 23,7% de los pacientes hospitalizados presentaron riesgo de desnutrición al ingreso.

FUNDAMENTAL UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

La DRE afecta a 1,7 millones de personas adultas en España, un 4,4% de la población. Uno de cada cuatro pacientes hospitalizados presenta desnutrición al ingreso, una condición que puede empeorar durante la estancia hospitalaria. En pacientes adultos con desnutrición diagnosticada durante el ingreso, la estancia media es dos veces mayor, en el caso de pacientes de edad avanzada la estancia media se incrementa en tres días.

Se trata, por tanto, de un problema sanitario de elevada prevalencia y altos costes, cuyo diagnóstico precoz es fundamental para la implementación de un plan de cuidados nutricionales que pueda ser compartido en todos los niveles asistenciales. Por ello, en todas las comunidades autónomas se están intensificando ya protocolos y medidas de actuación para la detección precoz y su tratamiento adecuado, ha informado el Gobierno foral.

ESTRATEGIA SANITARIA EUROPEA

La DRE es una enfermedad que se relaciona con un aumento de morbilidad (infecciones, dehiscencia de suturas, retraso en la consolidación de fracturas, etc.), y que prolonga la estancia hospitalaria, aumenta la tasa de reingresos, la mortalidad y los costes asociados. Su detección precoz y su prevención son esenciales en el pronóstico del paciente y en el adecuado consumo de recursos que se traduce en un ahorro de costes sociosanitarios, ha añadido.

Las acciones llevadas a cabo por la Sección de Nutrición Clínica del CHN para luchar contra la DRE forman parte de la estrategia sanitaria de la Unión Europea 'Together for health: a Strategic Approach for the EU 2008-2013'. Estas líneas estratégicas continúan las recomendaciones propuestas por el Consejo de Ministros de la UE en la Resolución sobre Alimentación y Cuidado Nutricional en los hospitales hecha pública en 2003, en la que se ponía de manifiesto la gravedad de la desnutrición en los hospitales, así como medidas encaminadas a su prevención y tratamiento.