Colectivos y víctimas del terrorismo piden en Pamplona "dar pasos hacia una verdadera paz" y "un relato veraz"

La concentración ha sido convocada por la Asociación Navarra de Victimas del terrorismo de ETA (Anvite), la Fundación Tomas Caballero, Vecinos de Paz, Libertad Ya, Sociedad Civil Navarra, Asociación por la Tolerancia, Doble 12 y Recuperar Navarra, para conmemorar el 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo', que se celebra este lunes 11 de marzo. En el acto se ha desplegado una pancarta con el lema 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' y se ha realizado una ofrenda floral ante el monumento a las víctimas del terrorismo de la plaza Baluarte en Pamplona.

Entre los asistentes se ha podido ver al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, así como la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, acompañada del director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar. También han acudido representantes de UPN, Geroa Bai, PSN, PPN y Ciudadanos.

Julio Vidaurre, en representación de los convocantes, ha leído un comunicado en el que ha tenido un recuerdo para "todas y cada una de las víctimas en Navarra, en el resto de España, en Europa y en el mundo entero". "Personas asesinadas, heridas, extorsionadas o exiliadas de su propia tierra como consecuencia de la acción terrorista", ha añadido.

Ha recordado especialmente a las víctimas y personas heridas en el atentado del 11-M en Madrid "que nos marcó a todos como sociedad". "A día de hoy el terrorismo yihadista es la mayor de las lacras que padecemos y que sigue activa a nivel mundial", ha destacado Vidaurre que ha aprovechado para tener un recuerdo hacia el padre salesiano Antonio César Fernández, asesinado en Burkina Faso el pasado 15 de febrero, "después de haber consagrado su vida entera al servicio de los demás".

Sin embargo, Julio Vidaurre ha incidido en que "no podemos ser ajenos al terrorismo que más nos atacó durante décadas y que más directamente hemos sufrido en España, con una banda terrorista ETA que ha tratado sin éxito de destruir todo un Estado de Derecho y subvertir la democracia y la transición con sus afanes nacionalistas". Si bien ha reconocido que "hoy en día ETA no mata", ha señalado que "el final de su actividad terrorista no se debe a la voluntad de los asesinos ni de sus colaboradores" sino que "es fruto de la unidad de todos los demócratas". Especialmente, ha resaltado, "de las víctimas del terrorismo que jamás hemos tomado la vía de la venganza ni hemos aplicado el ojo por ojo, diente por diente".

"Desgraciadamente las víctimas del terrorismo de ETA en Navarra tenemos que ver sentados en el ayuntamiento de nuestra capital y en el propio gobierno de la comunidad a personas que en el pasado justificaron las acciones de la banda terrorista y que, a día de hoy, forman parte de una agrupación electoral que sigue sin condenar el terrorismo", ha criticado. "No vamos a permitir que los herederos de ETA pretendan blanquear la historia del terrorismo en España para justificar su horror y su fracaso", ha expresado.

En este sentido, ha censurado los "actos de homenaje a asesinos convictos excarcelados" en los que se pretende "transmitir una imagen heroica donde no hay más que maldad y violencia". Asimismo, ha reprochado que el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo español "se pacta con sus herederos y se acepta su compañía en un viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar". "No nos vamos a quedar en silencio viendo cómo se intenta tergiversar la historia de una banda terrorista que ha intentado doblegar nuestro Estado de Derecho utilizando a nuestros familiares como dianas", ha remarcado.

"La agenda no la pueden marcar los verdugos sino las víctimas y nuestras legítimas reivindicaciones", ha reivindicado Julio Vidaurre que ha afirmado que "no se puede pretender trabajar para las víctimas sin contar con las víctimas". "Y para contar con nosotros hay una condición sine qua non, y es la de no aceptar la compañía de aquellos que no condenan los actos que nos hacen ir a visitar a nuestros familiares a los cementerios", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado que "nadie pretenda utilizarnos" y ha destacado que "si de verdad quieren trabajar para nosotros, sean valientes y honestos y colaboren para aislar socialmente a quien no condena y por tanto justifica la violencia". "Sean valientes y den pasos hacia una verdadera paz, hacia la justicia y a un relato veraz que deje a cada uno en el lugar que le corresponde en esta triste historia", ha reclamado.

Asimismo, ha llamado a que "eduquemos y traslademos a las futuras generaciones un relato real de lo acontecido para que esta negra historia no vuelva a repetirse".