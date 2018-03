Sortu convoca movilizaciones por la muerte del preso etarra Xabier Rey

El colectivo de familiares de presos de ETA Etxerat ha considerado que la "responsabilidad" por la muerte del preso de ETA Xabier Rey en la prisión de Puerto III de Cádiz "recae en su totalidad en la política penitenciaria aniquiladora de excepción que mantiene el Estado español".

"Podían haber evitado esta nueva muerte y no han querido", han afirmado, en representación de Etxerat, Patricia Velez y Urtzi Errazkin en una rueda de prensa que la asociación ha ofrecido en Pamplona y en la que han estado presentes familiares de Xabier Rey.

Velez ha señalado que aunque "ya se han cumplido más de seis años del cese definitivo de la actividad armada de ETA y un año desde su desarme, los familiares y allegados de los presos y los propios presos seguimos sin poder hablar en pasado del sufrimiento y el dolor que provocan las medidas de excepción de la política penitenciaria".

Para el colectivo de familiares de presos de ETA, "la violencia de las políticas penitenciarias sigue propiciando situaciones dramáticas como la muerte de Xabier Rey, pese a que veníamos reiterando el riesgo de encontrarnos con otra persona muerta", ya que "el Estado español sigue sin acometer los necesarios cambios en sus políticas penitenciarias".

"No podemos esperar por más tiempo, esta muerte la podían haber evitado. Sabemos que la sociedad vasca está en el camino correcto. Junto a las instituciones de Euskal Herria y los agentes políticos, sindicales y sociales afrontemos una solución definitiva al asunto de los presos en plazos razonables y factibles de tiempo", ha planteado Patricia Velez, quien ha pedido "compromiso, determinación y valentía para afrontar de una vez el reto".

Movilizaciones

Por su parte, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha considerado que el fallecimiento de Xabier Rey "no es una muerte natural porque no hay nada más antinatural que la actual política penitenciaria". Ha exigido, para que "no haya ni una sola víctima más, la revisión de todas y cada una de las condenas y las sentencias basadas en autoinculpaciones arrancadas bajo tortura", así como "el final de la actual política penitenciaria".

En su opinión, "no hay solución política estable y duradera y no hay convivencia política posible mientras en las cárceles sigan existiendo centenares de presos".

Asimismo, ha criticado a quienes "siguen obcecados en intentar imponer un relato de vencedores y vencidos" y ha llamado a "todos los agentes políticos para que no utilicen el espacio de las víctimas y de la construcción de la convivencia para la confrontación política".

Por otro lado, ha pedido al PP que "ya que no es capaz de respetar a los vivos, al menos dejen respetar a los muertos" y "dejen despedir" al preso de ETA "en paz y con dignidad". Y ha llamado a la movilización en los próximos días en recuerdo de Xabier Rey y rechazar la política penitenciaria.

En concreto, Sortu ha convocado concentraciones en todas las localidades este miércoles a las 20 horas, que en el caso de Pamplona será en el barrio de San Juan, mientras que el sábado llaman a participar en una manifestación que partirá a las 17 horas desde los cines Golem de la capital navarra. Asimismo, este jueves tienen previsto "recibir" el cuerpo de Xabier Rey en el tanatorio Irache.